Hande Erçel Rusya'yı salladı! Rus blog yazarı oyuncuyu öve öve bitiremedi

03 Şubat 2025 14:52 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 14:53

Hande Erçel ile Barış Arduç çifti Rüzgara Bırak filminin galası için Rusya'ya gitti. Büyük ilgi ile karşılaşan Hande Erçel ile Barış Arduç Rusya'da google arama trendlerine girdi. Rüzgara Bırak filminin Moskova'daki galasına katılan Rus blog yazarı Anastasia Lepina ise Hande Erçel'i öve öve bitiremedi.

Barış Arduç ile başrolünde yer aldığı Rüzgara Bırak adlı filmin galası için Rusya'ya gitti. Rusya galasına siyah düz bir elbise ile katılan Hande Erçel'e övgü yağdı. Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat'ta izleyicisiyle buluşurken, Hande Erçel ve Barış Arduç'un uyumuna da beğeni yağdı. Rus blog yazarı Anastasia Lepina ise Hande Erçel ile ilgili, "Ekranda olduğu kadar gerçek hayatta da mükemmel çıktı" dedi.

RUS YAZAR HANDE ERÇEL'İ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Rusya'da gerçekleşen galaya katılan bir isim de Rus blog yazarı Anastasia Lepina, oldu. Hande Erçel ile fotoğraf çektiren Lepina, Hande Erçel görüşmesinden dikkat ettiklerini sıralayarak, "İnanılmaz derecede karizmatik. İlk bakışta özgüveni ve çekiciliği beni etkiledi. Işık saçıyor ve dikkat çekici. Hande, popülaritesine rağmen oldukça ulaşılabilir ve arkadaş canlısı bir insan olduğunu kanıtladı. Gazetecilerle ve kendisine yaklaşanlarla iletişim kurmaktan büyük keyif alıyordu. " dedi.

Hande Erçel ile fotoğrafını paylaşan yazar, "Gözlerinde samimiyet vardı. Hayranlarıyla etkileşimi beni kayıtsız bırakmadı. Erçel'in çok iyi bir mizah anlayışı var. Seyirciye yaptığı espriler ve verdiği tepkiler, rahat ve neşeli bir atmosfer oluşturdu. Bütün bunlar, en popüler yıldızların bile gerçek hayatta iyi insan olarak kalabildiğini bir kez daha kanıtlıyor!" sözleriyle yazısını bitirdi.