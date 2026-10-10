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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 10:22

Hande Erçel’den uluslararası proje! 3 dilde çekilecek filmin başrolünü kaptı

Hande Erçel, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, İranlı yönetmen Nader Saeivar’ın Berlin’de çekilecek Diaspora filminde başrolü üstlendi. Türkçe, Almanca ve İngilizce olarak çekilecek yapımda Erçel, eşinin ölümünün ardından 12 yaşındaki oğluyla Almanya’da hayata yeniden tutunmaya çalışan bir kadına hayat verecek. Filmin çekimlerinin 2027 yılının başında başlaması bekleniyor.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Hande Erçel’den uluslararası proje! 3 dilde çekilecek filmin başrolünü kaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 10:22

, İranlı yönetmen Nader Saeivar’ın Berlin’de çekilecek uluslararası filmi Diaspora ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Türkçe, Almanca ve İngilizce çekilecek yapımda başrolü üstlenen Erçel, eşini ’de trajik bir şekilde kaybettikten sonra 12 yaşındaki oğluyla ’ya yerleşen Merve karakterini oynayacak. Yeni bir ülkede hayatını yeniden kurmaya çalışan Merve’nin hikâyesini anlatacak filmin çekimlerinin 2027 yılının başında başlaması planlanıyor.

HABERİN ÖZETİ

Hande Erçel’den uluslararası proje! 3 dilde çekilecek filmin başrolünü kaptı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar’ın Berlin’de çekilecek olan uluslararası filmi Diaspora'da başrol oynayacak.
Erçel, eşini trajik bir şekilde kaybettikten sonra 12 yaşındaki oğluyla Almanya'ya yerleşen ve dil okulunda çalışmaya başlayan Merve karakterini canlandıracak.
Film; Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde çekilecek.
Yapımın çekimlerinin 2027 yılının başında başlaması planlanıyor.
Film, Merve'nin haksız suçlamalar, toplumsal önyargılar ve adalet sistemiyle olan mücadelesini ele alacak.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

HANDE ERÇEL’İN YENİ FİLMİ DİASPORA’NIN KONUSU NE?

Hande Erçel’in başrolünde yer alacağı Diaspora, eşini Türkiye’de trajik bir şekilde kaybettikten sonra 12 yaşındaki oğluyla Almanya’ya taşınan Merve’nin hikayesini anlatacak. Eğitimli ve orta sınıf bir Türk kadını olan Merve, yeni bir hayat kurabilmek için Alman bir ailenin işlettiği dil okulunda çalışmaya başlayacak. 

Hande Erçel’den uluslararası proje! 3 dilde çekilecek filmin başrolünü kaptı

Ancak Merve’nin Almanya’daki yeni yaşamı beklediği kadar kolay ilerlemeyecek. Oğluyla geleceğini kurmaya çalışan genç kadın, zamanla haksız suçlamalarla ve toplumsal önyargılarla karşı karşıya kalacak. Hikayede Merve’nin adalet sistemiyle mücadelesi de önemli bir yer tutacak. 

Hande Erçel’den uluslararası proje! 3 dilde çekilecek filmin başrolünü kaptı

HANDE ERÇEL’İN DİASPORA FİLMİNDE HAYAT VERECEĞİ MERVE’NİN HİKAYESİ

Hande Erçel’in Diaspora filminde hayat vereceği Merve, eşini Türkiye’de trajik bir şekilde kaybettikten sonra 12 yaşındaki oğluyla Almanya’ya taşınıyor. Eğitimli ve orta sınıf bir Türk kadını olan Merve, yeni bir hayat kurabilmek için Alman bir ailenin işlettiği dil okulunda çalışmaya başlıyor.

Hande Erçel’den uluslararası proje! 3 dilde çekilecek filmin başrolünü kaptı

Ancak Merve’nin Almanya’daki yaşamı zamanla zorlu bir mücadeleye dönüşüyor. Oğluyla geleceğini kurmaya çalışan genç kadın, haksız suçlamalarla ve toplumsal önyargılarla karşı karşıya kalıyor. Hikâye, Merve’nin yeni bir ülkede hayata tutunma çabasının yanı sıra adalet sistemiyle mücadelesini de konu alıyor.

Hande Erçel’den uluslararası proje! 3 dilde çekilecek filmin başrolünü kaptı

Hande Erçel’in başrolünü üstlendiği Diaspora, oyuncunun kariyerinde uluslararası alanda dikkat çeken projelerden biri olmaya hazırlanıyor. Türkçe, Almanca ve İngilizce çekilecek film, yalnızca bir annenin yeni bir ülkede hayat kurma mücadelesini değil, aynı zamanda göç, toplumsal önyargılar ve adalet arayışı gibi konuları da ele alacak. 

Hande Erçel’den uluslararası proje! 3 dilde çekilecek filmin başrolünü kaptı

İranlı yönetmen Nader Saeivar’ın imzasını taşıyan yapımın çekimlerinin 2027 yılının başında başlaması planlanıyor. Erçel’in Merve karakterine nasıl hayat vereceği ve filmin uluslararası izleyiciyle nasıl buluşacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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ETİKETLER
#hande erçel
#Türkiye
#Almanya
#Diaspora
#Nader Saeivar
#Magazin
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