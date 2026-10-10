Hande Erçel’den uluslararası proje! 3 dilde çekilecek filmin başrolünü kaptı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar’ın Berlin’de çekilecek uluslararası filmi Diaspora ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Türkçe, Almanca ve İngilizce çekilecek yapımda başrolü üstlenen Erçel, eşini Türkiye’de trajik bir şekilde kaybettikten sonra 12 yaşındaki oğluyla Almanya’ya yerleşen Merve karakterini oynayacak. Yeni bir ülkede hayatını yeniden kurmaya çalışan Merve’nin hikâyesini anlatacak filmin çekimlerinin 2027 yılının başında başlaması planlanıyor.
Hande Erçel’in başrolünde yer alacağı Diaspora, eşini Türkiye’de trajik bir şekilde kaybettikten sonra 12 yaşındaki oğluyla Almanya’ya taşınan Merve’nin hikayesini anlatacak. Eğitimli ve orta sınıf bir Türk kadını olan Merve, yeni bir hayat kurabilmek için Alman bir ailenin işlettiği dil okulunda çalışmaya başlayacak.
Ancak Merve’nin Almanya’daki yeni yaşamı beklediği kadar kolay ilerlemeyecek. Oğluyla geleceğini kurmaya çalışan genç kadın, zamanla haksız suçlamalarla ve toplumsal önyargılarla karşı karşıya kalacak. Hikayede Merve’nin adalet sistemiyle mücadelesi de önemli bir yer tutacak.
Hande Erçel’in Diaspora filminde hayat vereceği Merve, eşini Türkiye’de trajik bir şekilde kaybettikten sonra 12 yaşındaki oğluyla Almanya’ya taşınıyor. Eğitimli ve orta sınıf bir Türk kadını olan Merve, yeni bir hayat kurabilmek için Alman bir ailenin işlettiği dil okulunda çalışmaya başlıyor.
Ancak Merve’nin Almanya’daki yaşamı zamanla zorlu bir mücadeleye dönüşüyor. Oğluyla geleceğini kurmaya çalışan genç kadın, haksız suçlamalarla ve toplumsal önyargılarla karşı karşıya kalıyor. Hikâye, Merve’nin yeni bir ülkede hayata tutunma çabasının yanı sıra adalet sistemiyle mücadelesini de konu alıyor.
Hande Erçel’in başrolünü üstlendiği Diaspora, oyuncunun kariyerinde uluslararası alanda dikkat çeken projelerden biri olmaya hazırlanıyor. Türkçe, Almanca ve İngilizce çekilecek film, yalnızca bir annenin yeni bir ülkede hayat kurma mücadelesini değil, aynı zamanda göç, toplumsal önyargılar ve adalet arayışı gibi konuları da ele alacak.
İranlı yönetmen Nader Saeivar’ın imzasını taşıyan yapımın çekimlerinin 2027 yılının başında başlaması planlanıyor. Erçel’in Merve karakterine nasıl hayat vereceği ve filmin uluslararası izleyiciyle nasıl buluşacağı ise şimdiden merak konusu oldu.