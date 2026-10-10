Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar’ın Berlin’de çekilecek uluslararası filmi Diaspora ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Türkçe, Almanca ve İngilizce çekilecek yapımda başrolü üstlenen Erçel, eşini Türkiye’de trajik bir şekilde kaybettikten sonra 12 yaşındaki oğluyla Almanya’ya yerleşen Merve karakterini oynayacak. Yeni bir ülkede hayatını yeniden kurmaya çalışan Merve’nin hikâyesini anlatacak filmin çekimlerinin 2027 yılının başında başlaması planlanıyor.

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HABERİN ÖZETİ Hande Erçel’den uluslararası proje! 3 dilde çekilecek filmin başrolünü kaptı Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar’ın Berlin’de çekilecek olan uluslararası filmi Diaspora'da başrol oynayacak. Erçel, eşini trajik bir şekilde kaybettikten sonra 12 yaşındaki oğluyla Almanya'ya yerleşen ve dil okulunda çalışmaya başlayan Merve karakterini canlandıracak. Film; Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde çekilecek. Yapımın çekimlerinin 2027 yılının başında başlaması planlanıyor. Film, Merve'nin haksız suçlamalar, toplumsal önyargılar ve adalet sistemiyle olan mücadelesini ele alacak.

HANDE ERÇEL’İN YENİ FİLMİ DİASPORA’NIN KONUSU NE?

Hande Erçel’in başrolünde yer alacağı Diaspora, eşini Türkiye’de trajik bir şekilde kaybettikten sonra 12 yaşındaki oğluyla Almanya’ya taşınan Merve’nin hikayesini anlatacak. Eğitimli ve orta sınıf bir Türk kadını olan Merve, yeni bir hayat kurabilmek için Alman bir ailenin işlettiği dil okulunda çalışmaya başlayacak.

Ancak Merve’nin Almanya’daki yeni yaşamı beklediği kadar kolay ilerlemeyecek. Oğluyla geleceğini kurmaya çalışan genç kadın, zamanla haksız suçlamalarla ve toplumsal önyargılarla karşı karşıya kalacak. Hikayede Merve’nin adalet sistemiyle mücadelesi de önemli bir yer tutacak.

HANDE ERÇEL’İN DİASPORA FİLMİNDE HAYAT VERECEĞİ MERVE’NİN HİKAYESİ

Hande Erçel’in Diaspora filminde hayat vereceği Merve, eşini Türkiye’de trajik bir şekilde kaybettikten sonra 12 yaşındaki oğluyla Almanya’ya taşınıyor. Eğitimli ve orta sınıf bir Türk kadını olan Merve, yeni bir hayat kurabilmek için Alman bir ailenin işlettiği dil okulunda çalışmaya başlıyor.

Ancak Merve’nin Almanya’daki yaşamı zamanla zorlu bir mücadeleye dönüşüyor. Oğluyla geleceğini kurmaya çalışan genç kadın, haksız suçlamalarla ve toplumsal önyargılarla karşı karşıya kalıyor. Hikâye, Merve’nin yeni bir ülkede hayata tutunma çabasının yanı sıra adalet sistemiyle mücadelesini de konu alıyor.

Hande Erçel’in başrolünü üstlendiği Diaspora, oyuncunun kariyerinde uluslararası alanda dikkat çeken projelerden biri olmaya hazırlanıyor. Türkçe, Almanca ve İngilizce çekilecek film, yalnızca bir annenin yeni bir ülkede hayat kurma mücadelesini değil, aynı zamanda göç, toplumsal önyargılar ve adalet arayışı gibi konuları da ele alacak.

İranlı yönetmen Nader Saeivar’ın imzasını taşıyan yapımın çekimlerinin 2027 yılının başında başlaması planlanıyor. Erçel’in Merve karakterine nasıl hayat vereceği ve filmin uluslararası izleyiciyle nasıl buluşacağı ise şimdiden merak konusu oldu.