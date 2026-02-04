Menü Kapat
Hande Erçel'e İngilizce seviyesi soruldu! Ortam bir anda buz kesti

Bir süredir Londra dil eğitimi alan Hande Erçel, zaman zaman eleştiri alan İngilizce seviyesi hakkında konuştu. geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’daki ödül törenine giden Hande Erçel, İngilizce konusunda aldığı eleştirilere "Bilemezsin seviyemi" dedi.

Hande Erçel'e İngilizce seviyesi soruldu! Ortam bir anda buz kesti
04.02.2026
04.02.2026
Son olarak Aşk ve Gözyaşı dizisinde rol alan Hande Erçel, yüzü olduğu markanın gecesinde muhabirlerin sorularını cevapladı. Özellikle dil konusunda sık sık eleştiri alan Hande Erçel, bir süredir Londra'da eğitim alıyor. Muhabirin İngilizce sorusuna sinirlenen Hande Erçel, Bilemezsin seviyemi" sözleriyle cevap verdi.

İNGİLİZCE SORUSU HANDE ERÇEL'İ SİNİRLENDİRDİ

Davette soruları cevaplayan Hande Erçel'e, Londra'da aldığı dil eğitimiyle ilgili sorular geldi. Erçel, "Hala gidip geliyorum; çekimler ve toplantılar için ama bir süre daha oradayım" cevap karşılığını verdi.

Hande Erçel'e İngilizce seviyesi soruldu! Ortam bir anda buz kesti

Röportajın devamında muhabir, "İngilizceniz A seviyeye geçene kadar, yurt dışına gitmeye devam mı?" şeklinde sordu. Erçel'den bu soruya, "Bilemezsin seviyemi" cevabı geldi.

Hande Erçel'e İngilizce seviyesi soruldu! Ortam bir anda buz kesti

HANDE ERÇEL YEĞENİ MAVİ'NİN BAKICISI OLDUĞU YORUMLARINA CEVAP VERDİ

Yeğeni Mavi hakkında konuşan Hande Erçel, "Mavi için birazcık dadı oldunuz diyebilir miyiz?" sorusuna; "Keşke öyle olabilsem, her günümü onunla geçirebilsem... Ben sadece teyzelik görevimi yapıyorum. Orada kim olduğunla veya ne yaptığınla ilgilenmiyorsun; ben sadece teyzeyim ve Mavi ne isterse onu yapıyorum" diyerek cevap verdi.

Hande Erçel'e İngilizce seviyesi soruldu! Ortam bir anda buz kesti
