Hande Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile neden görüştüğünü ilk kez açıkladı! Vahşi cinayetler için söyledikleri ayakta alkışlandı

09 Ekim 2024 11:18 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:35

İstanbul Fatih'te işlenen korkunç cinayetlerin ardından birçok ünlü isimler tepkilerini dile getirdi. Hande Yener, dün verdiği konserde kadın cinayetleriyle ilgili sert bir konuşma yaptı. Sözleri sosyal medyada gündem olan Yener, yıllar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme nedenini de ilk kez açıkladı.

Semih Çelik​ isimli katilin İkbal Uzuner​ ve Ayşenur Halil​'i katletmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Kadın cinayetlerinin durdurulmasını isteyen birçok ünlü isim ise duruma tepkisini dile getirdi. O isimlerden biri ünlü sanatçı Hande Yener​ oldu.

Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde konser veren Yener, kadın cinayetleri​ hakkında konuştu. Yener, "Caydırıcı cezalar verin, saygı duyalım, şapka çıkaralım. Yok hadımmış, yok idammış; saçma sapan, masum insanları yakabileceğimiz cezalara gerek olduğunu düşünmüyorum." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE NEDEN GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Öte yandan ünlü sanatçı geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine de değindi. Erdoğan ile görüştüğünde binlerce kişinin kendisine 'yalaka' dediğini söyleyen Yener, görüşmenin nedenini ilk kez açıkladı.

Hande Yener açıklamasında “Ben yıllar önce gittim sayın cumhurbaşkanımızı ziyarete, gittim diye bana yalaka da dendi. Densin hiç önemli değil! Sevgili Demet Akalın ile gitmiştik... Lütfen dedim köpeklere çok büyük şiddet oluyor. Kadın şiddetleri, her gün bir kadın ölüyor, çok rahatsız oluyoruz, içimiz yanıyor dedik. Çok ağır cezalar gelecek, söz veriyoruz dendi bize. Biz o yüzden gitmiştik, bunu da bugün burada açıklayayım” dedi.

"DEVLET BÜYÜĞÜMLE KONUŞACAĞIM TABİ Kİ"

Konuşmasına devam eden Yener, “Kimle konuşacağım? Devlet büyüğümle konuşacağım tabii! Kimle konuşacağım? Yani anlamıyorum, bazen gerçekten çözüm yerine yok etmeyi seçen insanlar durumuna düşürüyoruz kendimizi. Çözümcü olmalıyız. Hepimiz çözümü kovalamayız!” ifadelerini kullandı.