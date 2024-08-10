Hande Yener'den alkışlanacak hareket! Av tüfeğiyle vurulan köpeği sahiplendi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ağustos 2024 12:59 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 13:05
Zonguldak'ta Ateş adlı köpek alkollü bir şahıs tarafından başından vuruldu. Veteriner kliniğine getirilen Ateş'in bedeninde 20’den fazla çeşitli mermi olduğu tespit edildi. Durumu iyiye giden hayvanı ünlü şarkıcı Hande Yener sahiplendi. Sanatçının örnek davranışı sosyal medyada gündem oldu.
Almanya'dan Bartın'ın Kozcağız beldesine yıllık izne gelen 19 yaşındaki gurbetçi H.C.U., 22 Temmuz günü alkol aldıktan sonra Ateş isimli sokak köpeğini av tüfeğiyle başından vurdu.
Silahtan çıkan kurşun, köpeğin burnunda delik açtı. Yaralanan köpeği fark eden vatandaşlar, sosyal medya üzerinden Zonguldak'taki hayvansever Seda Kaya'ya ulaşarak durumu anlattı.
GÖZÜ AMPÜTE EDİLDİ
Kaya, köpeği Zonguldak'taki veteriner kliniğine getirdi. Burada ameliyata alınan köpeğin vücudundan çok sayıda kurşun çıktı.
Hayvanın gözü de ampute edildi. Çıkarılan kurşun ise burnunda delik açtı.
İSTANBUL'A NAKLEDİLECEK
Kaya, sosyal medyadan kendisine ulaşan ünlü sanatçı Hande Yener'in köpeği sahiplendiğini ve tedavisinin ardından İstanbul'a nakil ettireceğini ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı