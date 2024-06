Harbiye'de havada aşk kokusu var! Emir Can İğrek konserinde Sıla Türkoğlu detayı

28 Haziran 2024 09:16 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 09:16

Al Cabbar, Gönül Davası, Beyaz, Kor ve Nalan gibi şarkılarla tanınan Emir Can İğrek, dün akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Konseri izlemeye Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle yer alan Sıla Türkoğlu ile Metehan karakteriyle yer alan Rahimcan Kapkap gitti. Konseri en önden izleyen Sıla Türkoğlu ile Emir Can İğrek'in birbirine bakışları sosyal medyada gündem oldu.

EMİR CAN İĞREK KONSERİNDE SILA TÜRKOĞLU DETAYI

Sıla Türkoğlu daha önce klibinde de oynadığı Emir Can İğrek'i dinlemeye gitti. Sıla Türkoğlu'nun, Emir Can iğrek’in annesiyle ‘Akşamcı’ şarkısına eşlik etmesi dikkat çekerken, Sıla Türkoğlu ile Emir Can İğrek arasında da aşk söylentileri ortaya atıldı.

SILA TÜRKOĞLU, EMİR CAN İĞREK'İN KLİBİNDE OYNADI

Şarkıcı Emir Can İğrek’in yeni şarkısı Bir Karanfil’in klibinde Kızılcık Şerbeti’nin oyuncusu Sıla Türkoğlu yer aldı. Klip kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.