Harbiye'de havada aşk kokusu var! Emir Can İğrek konserinde Sıla Türkoğlu detayı
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, dün akşam Harbiye Açıkhava konserinde sahne alan Emircan İğrek'i dinlemeye gitti. Emir Can İğrek'in annesiyle yan yana konseri izleyen Sıla Türkoğlu ile şarkıcı arasında aşk iddiaları ortaya atıldı.
Al Cabbar, Gönül Davası, Beyaz, Kor ve Nalan gibi şarkılarla tanınan Emir Can İğrek, dün akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Konseri izlemeye Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle yer alan Sıla Türkoğlu ile Metehan karakteriyle yer alan Rahimcan Kapkap gitti. Konseri en önden izleyen Sıla Türkoğlu ile Emir Can İğrek'in birbirine bakışları sosyal medyada gündem oldu.
EMİR CAN İĞREK KONSERİNDE SILA TÜRKOĞLU DETAYI
Sıla Türkoğlu daha önce klibinde de oynadığı Emir Can İğrek'i dinlemeye gitti. Sıla Türkoğlu'nun, Emir Can iğrek’in annesiyle ‘Akşamcı’ şarkısına eşlik etmesi dikkat çekerken, Sıla Türkoğlu ile Emir Can İğrek arasında da aşk söylentileri ortaya atıldı.
SILA TÜRKOĞLU, EMİR CAN İĞREK'İN KLİBİNDE OYNADI
Şarkıcı Emir Can İğrek’in yeni şarkısı Bir Karanfil’in klibinde Kızılcık Şerbeti’nin oyuncusu Sıla Türkoğlu yer aldı. Klip kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.