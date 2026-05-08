Harry Potter film serisi şimdilerde dizi olarak ekranlara geliyor. Tüm dünyanın merakla beklediği Harry Potter dizisi, daha yayınlanmadan gündemdeki yerini almayı başardı. Dizinin çekimlerinin yapıldığı Warner Bros. Stüdyolarında hırsızlık olayları meydana geldiği iddia edildi. İçeriden birinin ya da içeriye sızan birilerinin olduğu iddia edilirken, yapım ekibi dizi için kullanılan tüm eşyalara çip taktı.

HABERİN ÖZETİ Harry Potter dizisinin seti karıştı! Eşyalara çip takıldı Harry Potter dizisinin Warner Bros. stüdyolarındaki çekimleri sırasında bazı eşyaların kaybolması üzerine yapım ekibi önlemler aldı. Harry Potter dizisinin çekimlerinin yapıldığı Warner Bros. Stüdyolarında hırsızlık olayları olduğu iddia edildi. Yapım ekibi, dizi için kullanılan tüm önemli eşyalara (süpürgeler, değnekler vb.) çip taktırdı. Set alanına uyarılar asılarak sıkı önlemler alındı ve ekip üyelerine ekipmanları set dışına çıkarmadan önce izin almaları gerektiği belirtildi. Çalınan malzemelerin yerleri tespit edilmemesi halinde ilgili kişilerle sözleşmelerin iptal olacağı söylendi.

HBO’nun hazırladığı Harry Potter dizisi büyük bir heyecanla takip ediliyor. Küçükten büyüğe herkesin merakla beklediği Harry Potter dizisi, setinde de meydana gelen krizle karışmış durumunda. 2025 yılından beri büyük bir heyecanla beklenen Harry Potter dizisinin setindeki karışıklık gündeme bomba gibi düştü.

Kamuoyunda yer alan haberlere göre, Harry Potter dizisi setinde meydana gelen güvenlik krizi yapımın yeni önlemler almasına neden oldu. Tüm dünyada büyük bir yankı uyandıran haberle birlikte Harry Potter dizisi, yeni kadrosu ve konusuyla izlenmek için merakla takip ediliyor.

Çekimlerinin Warner Bros stüdyolarında çekimleri süren Harry Potter dizisinde bazı sahne aksesuarlarının ve eşyalarının kaybolması yapım ekibini harekete geçirdi. Prodüksiyon ekibinin büyük önlemler aldığı öğrenilen Harry Potter dizisi, gündemde büyük yankı uyandırdı.

Harry Potter, dizi formatında yayınlanarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Özellikle de Harry Potter filminin hayranları tarafından oldukça merak edilen dizi, set ortamında meydana gelen olumsuz bir durumla gündeme geldi. İddia edilene göre, yapım ekibi dizinin aksesuarlarına ve eşyalara çip taktı.

İddia edilene göre, Hogwarts Büyük Salonu’nda çekimleri yapılan Harry Potter’ın bir sahnesi olan ünlü Cadılar Bayramı ziyafeti sahnesi sırasında meydana gelen durum gündemde büyük bir yankı uyandırdı. Yapımın dizi çekimleri için koyduğu set malzemesi kayboldu. Kaybolmasıyla dikkat çeken eşyalara ise çip takıldı.

Bal kabağı, değnekler ve sahte yiyecekler dahil birçok set malzemesi kayboldu. Yaşanan bu olay gündeme bomba gibi düşerken yapım ekibinin aldığı önlemde en az çalışan eşyalar kadar çok konuşuldu. Yapım ekibi, süpürgeler ve değnekler olmak üzere tüm önemli aksesuarlara mikroçip takıldı.

Set alanında da uyarılar asılarak sıkı önlemler alınmaya başlandı. Hatta uyarı afişlerinde yazan dikkat uyarısı dikkatleri üzerine çekiyor. Hatta ekip üyelerine, herhangi bir ekipmanın set dışına çıkarmadan önce izin alınması gerektiğini belirten maddeler de yer aldı. Ayrıca çalınan malzemelerin yerleri tespit edilmemesi dahilinde ilgili kişiler ile sözleşmelerin iptal olacağı söyleniyor.