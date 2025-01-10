Hasan Can Kaya sevenlerini korkuttu! 8 gündür hastanede olduğu öğrenildi

10 Ocak 2025 16:13 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 16:15

Konuşanlar programıyla seyircisinin karşısına çıkan Hasan Can Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. 8 gündür hastanede tedavi altında olduğu öğrenilen Hasan Can Kaya'nın zatürre tedavisi gördüğü öğrenildi.

Son günlerde sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmayan Hasan Can Kaya'nın günlerdir hastanede olduğu ortaya çıktı. Hasan Can Kaya'nın ödül almaya katılamaması sonrası hastanede olduğu ortaya çıktı.

HASAN CAN KAYA 8 GÜNDÜR HASTANEDE

Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları'nda 'Konuşanlar' programı ile 'Yılın En Beğenilen Dijital Şov Programı' ödülü alan Hasan Can Kaya'nın hastaneden olduğu ortaya çıktı. Ünlü komedyen, devam eden tedavisi nedeniyle ödül törenine katılamadı. Taburcu olmadığı için ödülünü almaya gidemedi ancak töreni düzenleyen öğrencilerle görüntülü görüşerek teşekkür etti.

Zatürre tedavisi gören Hasan Can Kaya'nın 8 gündür hastanede olduğu öğrenildi. Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın iyileştiği ve cumartesi sabah taburcu olacağı öğrenildi.

HASAN CAN KAYA OMZUNDAN DA SAKATLIK YAŞAMIŞTI

Geçtiğimiz nisan ayında omzundan bir sakatlık yaşayan Hasan Can Kaya, "Günde üç saat fizik tedavi alıyorum. O yüzden bu arada sıkılmayayım diye İngilizce öğreniyorum. Biraz daha iyileşti İngilizcem. Yarın da İngiltere'ye gidiyorum bu İngilizce'mi pekiştirmek için" demişti.