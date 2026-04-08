Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, özel hayatına dair yaptığı dikkat çekici bir hamleyle konuşuluyor. Uzun zamandır birlikte olduğu isim Duygu Karabaş ile nişanlanan Kaya, şimdilerde yaptığı bir jestle, magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Gelen bilgilere göre ise Hasan Can Kaya, nişanlısına lüks bir kol saati hediye etti. Saatin fiyatı ise adeta dudak uçuklattı. İşte Hasan Can Kaya'dan çok konuşulan jest...

HABERİN ÖZETİ Hasan Can Kaya'dan nişanlısına göz kamaştıran jest! Duygu Karabaş'a alınan hediye dillere düştü Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın nişanlısı Duygu Karabaş'a hediye ettiği iddia edilen lüks kol saati magazin gündemine oturdu. Hasan Can Kaya, Duygu Karabaş ile 5 Nisan'da sessiz sedasız bir törenle nişanlandı. Kaya, ilişkisini magazin yorumlarından korumak için gizli tuttuğunu belirtti. İddialara göre Hasan Can Kaya, nişanlısına değeri 100 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 460 bin TL) olan lüks bir Patek Philippe marka kol saati hediye etti. Ne Hasan Can Kaya ne de Duygu Karabaş bu hediye iddiasına ilişkin bir açıklama yapmadı. Duygu Karabaş, dijital pazarlama ve reklamcılık sektöründe tanınan bir isimdir.

HASAN CAN KAYA'DAN NİŞANLISINA GÖZ KAMAŞTIRAN JEST

Hasan Can Kaya’nın Duygu Karabaş ile olan beraberliği, ilk defa birkaç hafta önce nişanlanacakları yönündeki dedikodularla gün yüzüne çıkmıştı. O dönemde ne Kaya ne de Karabaş iddialara cevap vermişti. Ancak geçtiğimiz 5 Nisan tarihinde, çiftin sessiz sedasız bir törenle nişanlandığı ortaya çıktı.

Hasan Can Kaya ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada çarpıcı bir itirafta bulundu. Kaya, Karabaş’ı sosyal medyanın acımasız yorumlarından ve eleştirilerden korumak istediğini, bu yüzden ilişkisini açığa çıkarmamanın daha doğru olacağını düşündüğünü söyledi.

Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş'ın nişanlanmasının hemen ardından magazin dünyasını sarsan yeni bir iddia ortaya atıldı. Gelen kulis bilgisine göre, Hasan Can Kaya, kısa süre önce lüks saat devi Patek Philippe’in en lüks modellerinden birini satın aldı. Değeri tam 100 bin dolar olan bu özel saat, Türk Lirası karşılığıyla yaklaşık 4 milyon 460 bin TL’ye denk geliyor.

DUYGU KARABAŞ'A ALINAN HEDİYE DİLLERE DÜŞTÜ

İddialara göre bu göz kamaştıran hediye, Kaya'nın nişanlısı Duygu Karabaş için alındı. Ne var ki ne Hasan Can Kaya ne de Duygu Karabaş, bu milyonluk hediye iddiasına karşı henüz bir açıklamada bulunmadı.

Ancak sosyal medyada çoktan infial oluşturan gelişme, ünlü komedyenin hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Kaya’nın bundan sonraki hamlesi ve çiçeği burnuna nişanlıların düğün hazırlıkları ise merakla bekleniyor.

DUYGU KARABAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Komedyen Hasan Can Kaya ile 5 Nisan'da nişanlanarak dikkatleri üzerine çeken Duygu Karabaş dijital pazarlama alanında tanınan bir isimdir.

Reklamcılık sektöründe ve dijital tasarım alanında yaptığı çalışmalarla adını duyuran Duygu Karabaş'ın 35 yaş civarında olduğu tahmin ediliyor. Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş, Mart ayında gerçekleşen isteme merasimi sonrası sade bir törenle nişan haberlerini duyurmuştur.