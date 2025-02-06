Hastaneye kaldırılan Necla Nazır son sağlık durumunu anlattı

06 Şubat 2025 17:15 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 17:16

Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından kızı Tuğçe Tayfur'un yaşadığı miras polemiklerine dahil olan Necla Nazır, bugün hastaneye kaldırıldı. Böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanlayan Necla Nazır, son sağlık durumundan bahsetti.

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Yeşilçam oyuncularından Necla Nazır, bugün yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Damadı ile beraber hastaneye giden Necla Nazır, tekerlekli sandalyede görüldü. Son sağlık durumundan bahseden Necla Nazır, hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

NECLA NAZIR SON SAĞLIK DURUMUNDAN BAHSETTİ

Hastanede görüntülenen Nazır’ın, tedavi sürecine damadının eşlik ettiği görüldü. Necla Nazır, damadı sayesinde yanız kalmadığını belirterek, desteği için teşekkür etti. Gel Konuşalım'a açıklama yapan oyuncu Necla Nazır "Damadım Allah razı olsun, bırakmadı, evimizin erkeği o" dedi.

Necla Nazır, hastane görüntüleri sonrasında sosyal medyada yapılan iddialar hakkında konuşarak, "Böbrek yetmezliği nedeniyle yazmışlar tövbe estağfurullah. Sancım olduğu için tekerlekli sandalyede yürümek istedim, enfeksiyonum vardı, doktorum ilaçlarımı verdi. Antibiyotik verdi, iyiyim" açıklamasını yaptı.