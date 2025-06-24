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 | Dilek Ulusan

Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan Hayal Köseoğlu, ilk kez 10 yıldır mücadele ettiği hastalığından bahsetti. Uzun yıllardır Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete ile mücadele ettiğini belirten Köseoğlu, "Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi," dedi.

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Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 09:12

Yer aldığı projeler kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren oyuncu Hayal Köseoğlu, bu kez sağlık durumuyla gündeme geldi. Ünlü isim, 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Anksiyete ile mücadele ettiğini açıkladı.

HAYAL KÖSEOĞLU HASTALIĞINDAN İLK KEZ BAHSETTİ

Hayal Köseoğlu paylaşımında, "Arkadaşlar, 10 senedir Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi. Bu sene, artık bundan sonsuza kadar kurtulmak için tüm maddi kaynaklarımı OKB uzmanlarına harcadım. Hastalığı, 10 üzerinden 10 seviyesinden 3 - 4 seviyesine getirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.

Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı


Türkçe kaynak sorununa değinen Hayal Köseoğlu, "Hala önümde uzun bir yol var ama herkes maalesef benim kadar şanslı değil. Özellikle OKB konusunda yeterince Türkçe kaynak bulunmuyor. Sorularınız varsa, kendi deneyimlerimi kullanarak yardımcı olmak isterim. Not: Bu asla terapi yerine geçemez. Sadece seanslarda ve iyileşme sürecinde öğrendiklerimi aktarabilirim." ifadelerine yer verdi.

Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı
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Sıkça Sorulan Sorular

HAYAL KÖSEOĞLU KAÇ YAŞINDA?
20 Aralık 1992 İstanbul doğumlu Hayal Köseoğlu, Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır.
ETİKETLER
#sağlık
#anksiyete
#Hayal Köseoğlu
#Obsesif Kompulsif Bozukluk
#Türk Oyuncu
#Magazin
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