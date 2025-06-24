Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan Hayal Köseoğlu, ilk kez 10 yıldır mücadele ettiği hastalığından bahsetti. Uzun yıllardır Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete ile mücadele ettiğini belirten Köseoğlu, "Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi," dedi.

Yer aldığı projeler kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren oyuncu Hayal Köseoğlu, bu kez sağlık durumuyla gündeme geldi. Ünlü isim, 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Anksiyete ile mücadele ettiğini açıkladı.

HAYAL KÖSEOĞLU HASTALIĞINDAN İLK KEZ BAHSETTİ

Hayal Köseoğlu paylaşımında, "Arkadaşlar, 10 senedir Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi. Bu sene, artık bundan sonsuza kadar kurtulmak için tüm maddi kaynaklarımı OKB uzmanlarına harcadım. Hastalığı, 10 üzerinden 10 seviyesinden 3 - 4 seviyesine getirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.



Türkçe kaynak sorununa değinen Hayal Köseoğlu, "Hala önümde uzun bir yol var ama herkes maalesef benim kadar şanslı değil. Özellikle OKB konusunda yeterince Türkçe kaynak bulunmuyor. Sorularınız varsa, kendi deneyimlerimi kullanarak yardımcı olmak isterim. Not: Bu asla terapi yerine geçemez. Sadece seanslarda ve iyileşme sürecinde öğrendiklerimi aktarabilirim." ifadelerine yer verdi.