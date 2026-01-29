Menü Kapat
Magazin
Hayal Köseoğlu açtığı pankart ile dikkatleri üzerine çekti

Son olarak Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un başrolünde yer aldığı Bahar dizisinde rol alan oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beni bağımsızda da oynatın! Çok özledim" dedi.

Hayal Köseoğlu açtığı pankart ile dikkatleri üzerine çekti
Mucize Doktor, Mahkum, Ufak Tefek Cinayetler, Aşk'ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Açtığı pankartla dikkat çeken oyuncu, "Dört sene oyunculuk okudum! Altın Koza'm var!" dedi.

HAYAL KÖSEOĞLU PANKART AÇTI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve 1 milyondan fazla takipçisi olan Hayal Köseoğlu yaptığı paylaşımda, "Dört sene oyunculuk okudum! Altın Koza’m var! Beni bağımsızda da oynatın! Çok özledim!" mesajını paylaştı" dedi.

Hayal Köseoğlu açtığı pankart ile dikkatleri üzerine çekti

Hayal Köseoğlu'nun paylaşımına, "Cemal Hünal, Elit Andaç Çam, Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak gibi isimler de yorum yaptı.

Hayal Köseoğlu açtığı pankart ile dikkatleri üzerine çekti

HAYAL KÖSEOĞLU MESLEKTAŞI NEZİR ÇINARLI EVLENİYOR

Oyuncu Hayal Köseoğlu, yeni yaşına hayatının en özel sürpriziyle girdi. Bir süredir meslektaşı Nezir Çınarlı ile aşk yaşayan Köseoğlu, doğum gününde romantik bir evlilik teklifi aldı. Güzel oyuncu, bu anlamlı teklife 'Evet' yanıtını verirken mutlu anlarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Hayal Köseoğlu açtığı pankart ile dikkatleri üzerine çekti
Sıkça Sorulan Sorular

Hayal Köseoğlu kaç yaşında?
20 Aralık 1992 doğumlu Hayal Köseoğlu, çocuk yaşta oyunculuğa başladı. Oyuncu ilk olarak 1998 yılında Ruhsar dizisinde rol aldı.
