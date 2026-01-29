İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak gerçeği açıkladı! ABD'ye yerleştiği iddiası gündem olmuştu!

Survivor 2026 Ünlüler takımında yarışan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, elendikten sonra Türkiye'ye dönmedi. Miami'de peş peşe konserler veren Dilan Çıtak'ın ABD'ye yerleştiği iddia edildi. Konu hakkında yazı paylaşan Dilan Çıtak, Türkiye'ye döneceğini belirtti.

DİLAN ÇITAK TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR, TARİH VERDİ

Dilan Çıtak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Arkadaşlarım, dostlarım Miami'ye yerleşmedim. Herkes bana bunu soruyor. Dominik Miami arası 2 saat olunca Survivor sonrası 2 gün de burada tatil yapayım diye geldim iyi gelir diye. Sonradan konser teklifleri aldık bu sebeple tatil uzadı konu bu. Eşimi, çocuklarımı, ailemi en yakın arkadaşlarımı çok özledim. Son konser 31 Ocak sonrasında 3 Şubat'ta inşallah ülkeme dönüyorum çok şükür'' dedi.

İBRAHİM TATLISES SURVIVOR'DAKİ KIZI DİLAN ÇITAK'TAN ŞİKAYETÇİ OLDU

İbrahim Tatlıses, Bodrum’da kahvaltı sırasında Dilan Çıtak’ın fırlattığı kumandanın “silah sayılması” üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Bitez Adliyesi’nde ifade verdi. Tatlıses olay sonrası şikayetini geri alsa da kamu davasına dönüşen süreçte kızı Dilan Çıtak’tan mahkeme huzurunda şikayetçi olduğunu dile getirdi. Sanatçının ifade vermek için Almanya turnesi kapsamında planlanan iki konserini ileri bir tarihe ertelediği de öğrenildi.

Dilan Çıtak, Survivor'da küs olduğu babası İbrahim Tatlıses'e gönderme yaptı. Çıtak, yarışmada "İnsanlar sanıyor ki; benim arkamda biri var ve ben o biri sayesinde bir yere geldim. Tam tersi... O birileri yüzünden aslında hak ettiğim ve olmam gereken yere gelemedim" dedi.