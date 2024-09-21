Hayatını kaybeden Metin Arolat aile üyelerinin vefatıyla yıkılmıştı! Sözleri tekrar gündem oldu

21 Eylül 2024 11:28 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 11:33

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, Kozyatağı'nda sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sanat dünyası hastaneye akın ederken, Metin Arolat, babası, ağabeyi ve annesinin peş peşe vefatıyla yıkılmıştı. Metin Arolat'ın aile üyelerin kaybettikten sonra verdiği röportaj bugün tekrar gündem oldu.

Dün akşam bir otelde sahne alan Metin Arolat, geçirdiği kalp krizi​ sonrası hayatını kaybetti. Ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyadan dile getirirken, Metin Arolat’ın 2020 yılında annesi vefat etikten sonraki röportajı ortaya çıktı. Gözyaşlarını tutamayan Metin Arolat, ailesine olan özlemi dile getirmiş.

METİN AROLAT'IN YILLAR ÖNCEKİ VİDEO TEKRAR GÜNDEM OLDU

Arolat, babası, abisi ve annesini kısa süre içinde kaybettikten sonra “sıralı ölüm” diyerek göz yaşlarını tutamamıştı. Peş peşe annesini babasını ve ağabeyini kaybeden Metin Arolat, "Depresyona çabuk giren insanlardanım. Annem bana hep söz vermişti 'Günün birinde ben gidersem lütfen hayata tutun" demişti. Ona verdiğim sözü tutmaya çalışıyorum. Tabi için acıyor. Hayat böyle bir şey. Sırayla gidersek böyle bir şey." diyerek gözyaşlarına boğulmuştu.

METİN AROLAT AİLESİNE OLAN ÖZLEMİNİ BÖYLE DİLE GETİRMİŞTİ

Sosyal medya​ hesabından annesi, babası ve ağabeyi ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan Metin Arolat, "Bu gün anneciğim, babamın ve abimin yanına göçeli tam 4 yıl oldu. Şimdi üçü yan yana yatıyorlar. Oysa bu foto çekilirken böyle birşey gelebilirmiydi ki aklımıza?. Benim için en mutlu günlerin fotoğrafıdır bu. Hepimiz bir aradayken, henüz hiç kimse ölmemişken, dinmeyen acıyı, bitmeyen özlemi, sonsuz ayrılığı, sonsuz yalnızlığı henüz öğrenmemişken. Hepimizin bütün kaybettiklerimize dualarımı yolluyorum." demişti.