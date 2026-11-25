Heroes ve Nashville dizileriyle tanınan Hayden Panettiere, bu kez mal varlığına ilişkin ortaya çıkan mahkeme belgeleriyle gündeme geldi. Daily Mail'in ulaştığı belgelere göre oyuncunun kişisel mal varlığı ve gayrimenkullerinin toplam değeri 6 milyon 232 bin doları aşıyor. Vasiyet bırakmadığı belirtilen Panettiere'nin mirasının yönetimi için eski partneri Wladimir Klitschko da harekete geçti. Peki, Hayden Panettiere'nin mirası kime kalacak? İşte mahkeme belgelerinde yer alan ayrıntılar...

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HABERİN ÖZETİ Hayden Panettiere'nin 6 milyon dolarlık mirası kızına kaldı! Mahkeme belgeleri ortaya çıktı Hayden Panettiere'nin 6 milyon doları aşan mal varlığına ilişkin mahkeme belgeleri ortaya çıkarken, vasiyet bırakmadığı için mirasının tek mirasçısı 11 yaşındaki kızı Kaya oldu ve eski partneri Wladimir Klitschko mirasın yönetimi için hukuki süreç başlattı. Oyuncunun kişisel mal varlığı 5 milyon 208 bin 519 dolar, gayrimenkullerinin değeri ise 1 milyon 23 bin 600 dolar olmak üzere toplam mal varlığı 6 milyon 232 bin 119 dolar olarak hesaplandı. Panettiere'nin kişisel mülklerinden yılda yaklaşık 100 bin dolar gelir elde ettiği kayıtlara yansıdı. Hayatını kaybettiğinde vasiyet bırakmayan Panettiere'nin mirasının tamamı, Wladimir Klitschko ile olan ilişkisinden doğan 11 yaşındaki kızı Kaya'ya kalacak. Eski profesyonel boksör Wladimir Klitschko, kızının haklarını korumak ve mirası yönetmek amacıyla eylül ayında Los Angeles'ta geçici vasi olmak için başvurup sonrasında veraset mahkemesine dilekçe sundu.

HAYDEN PANETTIERE'NİN TOPLAM MAL VARLIĞI 6 MİLYON DOLARI AŞTI

Hayden Panettiere'nin mahkemeye sunulan belgelerde yer alan mal varlığı toplam 6 milyon 232 bin 119 dolar olarak hesaplandı. Belgelerde oyuncunun kişisel mal varlığının 5 milyon 208 bin 519 dolar, gayrimenkullerinin değerinin ise 1 milyon 23 bin 600 dolar olduğu belirtildi. Panettiere'nin kişisel mülklerinden yılda yaklaşık 100 bin dolar gelir elde ettiği de kayıtlara yansıdı.

HAYDEN PANETTIERE'NİN TEK MİRASÇISI 11 YAŞINDAKİ KIZI KAYA OLDU

Hayden Panettiere'nin geride bıraktığı tek mirasçısının, eski partneri Wladimir Klitschko ile ilişkisinden dünyaya gelen 11 yaşındaki kızı Kaya olduğu belirtildi. Mahkeme belgelerine göre oyuncu, hayatını kaybettiğinde vasiyet bırakmamıştı. Bu nedenle mirasın tamamı kızına kalacak.

WLADIMIR KLITSCHKO MİRASIN YÖNETİMİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Eski profesyonel boksör Wladimir Klitschko, kızının miras hakkını korumak amacıyla hukuki süreç başlattı. Klitschko, eylül ayında Los Angeles'ta geçici vasi olarak atanmak için mahkemeye başvurmuştu. Son olarak oyuncunun mirasının yönetilmesi için veraset mahkemesine yeni bir dilekçe sundu. Klitschko'nun başvurusuyla mirasın idaresine ilişkin sürecin devam ettiği aktarıldı.

HAYDEN PANETTIERE'NİN MAL VARLIĞI HER YIL GELİR GETİRİYORDU

Mahkeme belgelerinde yer alan bilgilere göre Hayden Panettiere, kişisel mülklerinden yılda yaklaşık 100 bin dolar gelir elde ediyordu. Oyuncunun 1 milyon 23 bin 600 dolar değerindeki gayrimenkulleri de toplam mal varlığının önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Böylece Panettiere'nin geride bıraktığı mal varlığının toplam değeri 6 milyon 232 bin 119 dolara ulaştı.

Hayden Panettiere'nin 6 milyon doları aşan mal varlığına ilişkin mahkeme belgeleri, oyuncunun özel hayatını ve ailesini yeniden gündeme taşıdı.

Tek mirasçısının 11 yaşındaki kızı Kaya olduğu belirtilirken mirasın nasıl yönetileceği de merak konusu oldu. Wladimir Klitschko'nun başlattığı hukuki sürecin ardından mirasın geleceğine ilişkin kararın mahkemeden çıkması bekleniyor.