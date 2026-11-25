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Heroes ve Nashville dizileriyle tanınan Hayden Panettiere, bu kez mal varlığına ilişkin ortaya çıkan mahkeme belgeleriyle gündeme geldi. Daily Mail'in ulaştığı belgelere göre oyuncunun kişisel mal varlığı ve gayrimenkullerinin toplam değeri 6 milyon 232 bin doları aşıyor. Vasiyet bırakmadığı belirtilen Panettiere'nin mirasının yönetimi için eski partneri Wladimir Klitschko da harekete geçti. Peki, Hayden Panettiere'nin mirası kime kalacak? İşte mahkeme belgelerinde yer alan ayrıntılar...
Hayden Panettiere'nin mahkemeye sunulan belgelerde yer alan mal varlığı toplam 6 milyon 232 bin 119 dolar olarak hesaplandı. Belgelerde oyuncunun kişisel mal varlığının 5 milyon 208 bin 519 dolar, gayrimenkullerinin değerinin ise 1 milyon 23 bin 600 dolar olduğu belirtildi. Panettiere'nin kişisel mülklerinden yılda yaklaşık 100 bin dolar gelir elde ettiği de kayıtlara yansıdı.
Hayden Panettiere'nin geride bıraktığı tek mirasçısının, eski partneri Wladimir Klitschko ile ilişkisinden dünyaya gelen 11 yaşındaki kızı Kaya olduğu belirtildi. Mahkeme belgelerine göre oyuncu, hayatını kaybettiğinde vasiyet bırakmamıştı. Bu nedenle mirasın tamamı kızına kalacak.
Eski profesyonel boksör Wladimir Klitschko, kızının miras hakkını korumak amacıyla hukuki süreç başlattı. Klitschko, eylül ayında Los Angeles'ta geçici vasi olarak atanmak için mahkemeye başvurmuştu. Son olarak oyuncunun mirasının yönetilmesi için veraset mahkemesine yeni bir dilekçe sundu. Klitschko'nun başvurusuyla mirasın idaresine ilişkin sürecin devam ettiği aktarıldı.
Mahkeme belgelerinde yer alan bilgilere göre Hayden Panettiere, kişisel mülklerinden yılda yaklaşık 100 bin dolar gelir elde ediyordu. Oyuncunun 1 milyon 23 bin 600 dolar değerindeki gayrimenkulleri de toplam mal varlığının önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Böylece Panettiere'nin geride bıraktığı mal varlığının toplam değeri 6 milyon 232 bin 119 dolara ulaştı.
Hayden Panettiere'nin 6 milyon doları aşan mal varlığına ilişkin mahkeme belgeleri, oyuncunun özel hayatını ve ailesini yeniden gündeme taşıdı.
Tek mirasçısının 11 yaşındaki kızı Kaya olduğu belirtilirken mirasın nasıl yönetileceği de merak konusu oldu. Wladimir Klitschko'nun başlattığı hukuki sürecin ardından mirasın geleceğine ilişkin kararın mahkemeden çıkması bekleniyor.