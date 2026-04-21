Özetle

HABERİN ÖZETİ Hayrettin’in YouTube kazancı gündem oldu! Aylık geliri dudak uçuklattı Uzun yıllardır YouTube'da içerik üreten ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Hayrettin'in, sosyal medyada yapılan bir hesaplamaya göre aylık gelirinin 2 milyon TL civarında olduğu iddia edildi. Sosyal medyada bir kullanıcının yaptığı hesaplamalara göre Hayrettin'in aylık YouTube gelirinin 2 milyon TL civarında olduğu öne sürüldü. Bu tahminlerin reklam gelirleri, video izlenme oranları ve marka iş birlikleri dikkate alınarak yapıldığı belirtildi. Hayrettin cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmediği ifade edildi. Bir hesaplamada, kanalın toplam 26,8 milyon izlenmesi ve bin gösterim başına 75 TL gelir varsayımıyla yaklaşık 2 milyon TL kazanç tahmini yapıldığı aktarıldı. Söz konusu hesaplamanın yalnızca reklam gelirlerine dayandığı ve sponsorluk anlaşmalarının dahil edilmediği vurgulandı.

HAYRETTİN’İN YOUTUBE KAZANCI ŞAŞIRTTI

YouTube platformunda yayınladığı içeriklerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Hayrettin, bu kez kazancına dair ortaya atılan iddialarla gündeme geldi. YouTube’da yayınlanan “Hayrettin ile Kaos Show” programıyla dikkat çeken fenomenin videolarında elde ettiği yüksek izlenme oranları, gelirine yönelik merakı da artırdı.

Sosyal medyada yapılan bir hesaplama ise kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Bir kullanıcı tarafından paylaşılan tahmini verilere göre Hayrettin’in aylık YouTube kazancının 2 milyon TL civarında olduğu öne sürüldü.

Reklam gelirleri, izlenme sayıları ve platformun sunduğu kazanç modelleri baz alınarak yapılan bu hesaplama, kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Konuyla ilgili Hayrettin cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, ortaya atılan rakamlar sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.

HAYRETTİN’İN KAZANCI AYLIK 2 MİLYON TL İDDİASI

YouTube’da yayınladığı içeriklerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Hayrettin’in aldığı para sosyal medyada bir içerik üreticisi tarafından yapılan detaylı hesaplamayla, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Paylaşılan verilere göre, Hayrettin’in kanalındaki toplam 26,8 milyon izlenme baz alınarak bir gelir tahmini oluşturuldu. Hesaplamada bin gösterim başına 75 TL gelir elde edildiği varsayılırken, bu oran üzerinden toplam kazancın yaklaşık 2 milyon TL seviyesinde olduğu öne sürüldü.

Söz konusu hesaplamanın yalnızca reklam gelirlerine dayandığı ve sponsorluk anlaşmalarının bu rakama dahil edilmediği özellikle vurgulandı. “Hayrettin ile Kaos Show” programındaki yüksek izlenme oranları, fenomenin gelir potansiyelini artıran önemli unsurlar arasında gösteriliyor.