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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 08:45
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 08:45

Hazal Kaya 12 yıllık can dostunu kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 12 yıllık can dostu köpeği Murphy'yi kaybettiğini açıkladı. Köpeğinin ani ölümüyle sarsılan Hazal Kaya, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. "Canım gitti, aniden" sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getiren ünlü oyuncunun duygusal paylaşımı takipçilerini derin bir hüzne boğdu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Hazal Kaya 12 yıllık can dostunu kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 08:45
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 08:45

Başarılı oyunculuk kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran , acı gününü takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla 12 yıllık can dostu Murphy'yi kaybettiğini açıkladı. Oyunculuk kariyerindeki başarısı, rol aldığı projelerdeki performansı ve özel hayatıyla sık sık gündemde yerini alan Hazal Kaya, bu kez can dostu köpeğini kaybettiği haberleriyle magazin gündeminde yerini aldı. Köpeğinin ani ölümüyle sarsılan ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. "Canım gitti, aniden" sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getiren ünlü oyuncunun duygusal paylaşımı takipçilerini derin bir hüzne boğdu.

HAZAL KAYA'DAN 12 YILLIK CAN DOSTUNA ACI VEDA!

'' ve 'Adını Feriha Koydum' gibi yapımlarla hafızalara kazınan Hazal Kaya'dan üzücü bir haber geldi. Ünlü oyuncu, 12 yıldır hayatını paylaştığı köpeği Murphy’yi kaybettiğini duyurdu. Başarılı oyunculuk kariyeri, rol aldığı projelerdeki performansı, özel hayatı ve aile yaşantısıyla magazin gündeminde sık sık yer edinen Kaya, bu kez yaşadığı derin üzüntüyle dikkatleri üzerine çekti.

Hazal Kaya 12 yıllık can dostunu kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu

Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, çocuklarının eğitimi için 'ya taşınmıştı. Şimdilerde yurt dışında hayatlarını devam ettiren çiftin İstanbul'daki evlerini de kapatmadığı öğrenilmişti. İki ülke arasında mekik dokuyacağı söylenen çiftin, köpekleri Murphy’nin de bu süreçte kendileriyle birlikte olduğu belirtilmişti.

Hazal Kaya 12 yıllık can dostunu kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu

Başarılı oyunculuk kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran Hazal Kaya, 12 yıllık can dostunu kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran ünlü oyuncu, köpeği Murphy'nin aniden gittiğini yazarak üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Kaya, bu kez can dostu köpeğini kaybettiği haberleriyle magazin gündeminde yerini aldı. Köpeğinin ani ölümüyle sarsılan ünlü oyuncu, duygusal paylaşımıyla da sevenlerini derin bir hüzne boğdu.

Hazal Kaya 12 yıllık can dostunu kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu

"MURPHY CANIM GİTTİ"

Çocuklarının eğitimi için Hollanda'ya yerleşen Hazal Kaya, bu süreçte Murphy'nin kendilerini yeni eve yerleştirdiğini, evi kontrol ettiğini ve burada iyi olacaklarından emin olmuş gibi davrandığını arından ise hayatını kaybettiğini anlattı. Köpeği Murphy’nin ölümünün ardından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı:

Hazal Kaya 12 yıllık can dostunu kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu

"Murphy canım gitti. Aniden. Bizi yerleştirdi, evi kontrol etti, kendince emin oldu sanki burada iyi olacağımızdan. Ve o gitti. Ben de onu son gezdirdiğim sokaktaki cam kırıklarına tutulup ödüm kopmuştu Murphy camlara basmasın diye. Oğlum gitti, camlar aynı yerde duruyor. Bence haksızlık.

Hazal Kaya 12 yıllık can dostunu kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu

Murphy uzun uzun uzaklara dalmasıyla meşhurdu, hepimiz merak ederdik ne düşünüyor böyle uzun uzun diye. Şimdi bir bankta başa sardım, birlikte geçirdiğimiz 12 yılı düşünüyorum. Evimizin beyefendisi, nazik koruyucusu; anlayışın, sevgin, küçük öpücüklerin, kocaman kalbin için teşekkür ederim. Bitmeyecek bir hasret daha bize…

Sherlock’u da öp görürsen. Seninle yaşamak çok güzeldi. Seni çok seviyorum canım oğlum…"

 

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ETİKETLER
#hazal kaya
#Hollanda
#Aşk-ı Memnu
#Adını Feriha Koydum
#Murphy
#Magazin
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