Hazal Kaya'yı görenler tanıyamadı! Elmacık kemiğinden göz altı torbalarına burnuna kadar yaptırmış

Son dönem de yapmış olduğu paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medyada yer alan iddialara göre yüzündeki değişim nedeniyle dikkat çekti. Hayranları ve sevenleri Hazal Kaya’yı tanımakta zorluk çekerken özellikle de elmacık kemikleri, göz çevresi ve burun bölgesindeki değişimler çok konuşuldu.

HAZAL KAYA'YI GÖRENLER TANIYAMADI!

Oynadığı her yapımda dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Hazal Kaya, son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Kariyerinin yanı sıra oyuncuyu gören bazı sosyal medya kullanıcıları Kaya’nın yüzündeki değişimler nedeniyle tanıyamadıklarını ifade ettiler.

Sosyal medya da yer alan iddialara göre, Hazal Kaya elmacık kemiğinden göz altı ve burun çevresine kadar estetik yaptırdığı ifade edildi. Bu iddialarının yanı sıra Kaya’yı gören takipçileri ‘tanıyamadık’, ‘yüzüne bir şey mi yaptırmış’ gibi yorumları yaparak kısa süre de gündemdeki yerlerini aldılar.

Sevdikleri ve hayranları tarafından yakından takip edilen Hazal Kaya’nın yeni hali uzun süre konuşulacak gibi görünürken ünlü ismin konu hakkında herhangi bir açıklaması kamuoyunda yer almıyor.

ELMACIK KEMİĞİNDEN GÖZ ALTI TORBALARINA BURNUNA KADAR YAPTIRMIŞ

Oyunculuk kariyerine çok küçük yaşlarda başlayan Hazal Kaya, yıllar içerisinde rol aldığı karakterlerle izleyicinin gönlünde taht kurmuş oyuncular arasında yer alıyor. Geniş bir hayran kitlesi kazanan Hazal Kaya, zaman zaman sosyal medyasından yayınladığı paylaşımlarla da gündemdeki yerini alıyor.

Bu kez farklı bir konu ile gündemde yer alan Hazal Kaya, takipçileri tarafından dikkat çekildi. Sosyal medya yer alan bir fotoğrafta Hazal Kaya’nın son zamanlarda yüzündeki değişimleri dikkat çekti. Hazal Kaya’nın önceki dönemlerine göre yüzünde işlemlerin olduğu iddia edildi.

Özellikle de elmacık kemiğinin, göz altı torbalarının ve burnunu yapıldığı iddia edilirken hayranları tarafından da konu hakkında Kaya’yı tanıyamadıklarını iddia eden yorumlarda bulundular. Hazal Kaya’yı görenler ‘estetik mi yaptırdı?’ sorusunu sorarken kimi kullanıcı tarafından da makyajından dolayı yüzünün değişik göründüğünü ifade etti.

Konu magazin gündemine bomba gibi düşerken Hazal Kaya’nın yüzüne estetik yaptırdığına dair kamuoyunda net bir açıklama bulunmuyor. Şimdilerde hayranları arasından estetik yaptırıp yaptırmadığı merak konusu oluyor.