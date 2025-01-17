Hazal Kaya'nın ardından Eda Ece de Şakir Paşa Ailesi'ne dahil oldu

17 Ocak 2025 09:32 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 09:32

Başrolünde Vahide Perçin ve Fırat Tanış'ın yer aldığı Şakir Paşa Ailesi dizisine Hazal Kaya'nın ardından Eda Ece de dahil oldu. Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Eda Ece, Yasak Elma'nın ardından yeni rolüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı! Mert Demir aşkı için 5 milyon dolar aldı mı?

Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı! Mert Demir aşkı için 5 milyon dolar aldı mı?

Son dönemin en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Şakir Paşa Ailesi dizisi, platonun yanması sebebiyle çekimlerine ara vermişti. 50 milyon TL'lik zararın meydana gelmesinin ardından çekimler yeniden başladı. Hazal Kaya​ diziye Aliye Berger rolüyle dahil olurken, Eda Ece​'nin de diziye dahil olacağı iddia edildi.

HAZAL KAYA ŞAKİR PAŞA AİLESİ'NDE

26 Ocak'ta yeni bölümü ekranda olacak Şakir Paşa Ailesi dizisine Hazal Kaya katılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü oyuncuya yapımcının Azra Aksu’nun oynadığı Aliye Berger’i oynamasını teklif ettiği belirtildi.

EDA ECE ANNE OLDUKTAN SONRA EKRANLARA DÖNÜYOR

Hazal Kaya'nın diziye dahil olmasının ardından sürpriz bir isim de Eda Ece oldu. Yeni anne olan Eda Ece, bir süredir ekrandan uzaktı. Son olarak Yasak Elma'da rol alan Eda Ece'nin Şakir Paşa Ailesi dizisiyle ekranlara dönüş yapacağı iddia edildi. Eda Ece, Ebrar Karaca'nın oynadığı ünlü ressam Fahrünnisa Zeyd'in yetişkin halini oynayacak.