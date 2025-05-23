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 | Dilek Ulusan

Heavy metal şarkıcısı Finlandiya büyükelçisi oldu

Heavy metal grubu Chthonic'in solisti Freddy Lim, Finlandiya'ya büyükelçi olarak atandı. Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te'nin seçimi, heavy metal kültürünün gelişmiş olduğu Finlandiya için isabetli bir karar olarak görüldü.

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Heavy metal şarkıcısı Finlandiya büyükelçisi oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 16:28

Tayvanlı heavy metal grubu Chthonic'in solisti Freddy Lim, ülkenin Finlandiya Büyükelçisi olarak görev yapacak. her 100 bin vatandaşa yaklaşık 80 metal grubu düşen, kişi başına en fazla metal grubuna sahip ülke olarak öne çıkıyor. Karar sonrası hayranları büyük sevinç yaşadı.

METAL ŞARKICI BÜYÜKELÇİ OLDU

Diplomatik atamalar genellikle dünyada metal müzik dinleyicilerini heyecanlandırmaz. Ancak geçtiğimiz günlerde Tayvan, 'Asya'nın Black Sabbath'ı' olarak bilinen bir grubun solistini, heavy metalin merkezi Finlandiya'ya büyükelçi olarak atadığını duyurdu. ABD'de yayınlanan heavy metal dergisi Metal Injection, "Çünkü eğer herhangi bir İskandinav ülkesinin büyükelçisi olacaksanız, bir metal grubunda olmanız gerekir" diye yazdı.

Heavy metal şarkıcısı Finlandiya büyükelçisi oldu

Tayvanlı heavy metal grubu Chthonic'in solisti Freddy Lim, ülkenin Finlandiya Büyükelçisi olarak görev yapacak. Finlandiya, her 100 bin vatandaşa yaklaşık 80 metal grubu düşen, kişi başına en fazla metal grubuna sahip ülke olarak öne çıkıyor. Freddy Lim, Finli müzisyenlerle birçok kez aynı sahneyi paylaştı.

Heavy metal şarkıcısı Finlandiya büyükelçisi oldu
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Sıkça Sorulan Sorular

FREDDY LIM KİMDİR?
reddy Lim’in 1995’te kurduğu Chthonic grubu, 2005’te çıkardığı 'Seediq Bale' albümüyle dünya çapında tanındı. Grup, İngiliz heavy metal efsanesi Ozzy Osbourne'un grubu Black Sabbath ile birlikte 2006'da düzenlediği turne kapsamında ABD’deki 24 şehirde sahne aldı. Grup daha sonra Avrupa’da da konserler verdi.
ETİKETLER
#tayvan
#Finlandiya
#büyükelçi
#Freddy Lim
#Chthonic
#Heavy Metal
#Metal Müzik
#Magazin
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