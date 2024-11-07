Hepsi 1 grubu eski üyesi Gülçin Ergül, acımasız yorumlara sessiz kalamadı! ''Bir gün sizi de vurur''

07 Kasım 2024 11:49 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 11:52

Hepsi 1 grubunun eski üyesi Gülçin Ergül, son konserinde aldığı kilolar sebebiyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Acımasız eleştirilere sessiz kalamayan Gülçin Ergül, "Bir gün sizi de vurur" dedi.

Antalya'da sahne alan Gülçin Ergül, kırmızı uzun bir elbise tercih etti. Sahne performansından çok görüntüsü konuşulan Gülçin Ergül, acımasız yorumlara da sosyal medya üzerinden cevap verdi. Rahatsızlıklarından bahseden Gülçin Ergül, "Ben yine kilo veririm siz merak etmeyin. Ha bir de göbeğimin bir kısmı diyaframım. Güzel şarkı söylemeye yarıyor." dedi.

GÜLÇİN ERGÜL, ACIMASIZ YORUMLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada kilo aldığına yönelik acımasız eleştiriler yapan Gülçin Ergül, "Evet uzun yoğun tempolu çekimler, zatürre derken spor yapamıyorum. Kilo aldım ama bence en çok da kortizon yüzünden. Acımasız yorumlarınız bir gün bumerang olup sizi de vurur, içim rahat. Ben de kısa zaman önce ve yıllarca inceydim. Ne olacağını bilemezsiniz. Ben yine kilo veririm siz merak etmeyin. Ha bir de göbeğimin bir kısmı diyaframım. Güzel şarkı söylemeye yarıyor" açıklamasında bulundu.