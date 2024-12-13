Hepsi 1 grubu eski üyesi Gülçin Ergül, ünlü olma hikayesini anlattı

13 Aralık 2024 16:49 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 16:49

Hepsi grubunun eski üyesi Gülçin Ergül, katıldığı programda müzik kariyerine nasıl başladığını paylaştı. Müziğe olan ilgisini ailesinin keşfettiğini belirten Gülçin Ergül, "ilkokul öğretmenim sürekli öğretmenler odasına çağırıp şarkı söylettirirdi" dedi.

Hepsi 1 grubu eski üyesi Gülçin Ergül, son dönemde aldığı kilolar ve konserinde giydiği elbiseyle çok konuşuldu. Yapılan yorumlara sert sözlerle cevap veren Gülçin Ergül, ailesinin kendisini keşfettiğini açıkladı.

GÜLÇİN ERGÜL, KENDİSİNİ KEŞFEDEN İSMİ AÇIKLADI

Keşfedilme hikayesini paylaşan Gülçin Ergül, "Ben küçükken ablamlar şarkı söylemeyi severdi. Bizim ailede herkesin sesi güzeldir. Ben arabada falan şarkı söylerdim, ilkokul öğretmenim sürekli öğretmenler odasına çağırıp şarkı söylettirirdi. Sınıf arkadaşlarım şarkı söylettirirdi. Sonra koroya seçildim, piyano derslerim vardı. Böyle ilerledi." ifadelerini kullandı.

Çok konuşulan kırmızı elbisesiyle ilgili de konuşan Gülçin Ergül, "Açıyla alakalı. Birazcık uçuştan sonra ödem olmuş. Normalde o elbise öyle durmuyordu. Ben ödem olduktan sonra benim bazı sağlık sıkıntılarım var. Yaşadığım şeylerden de dolayı kilo​ vermekten zorlanıyorum. Vücut yağ ve ödem tuttu. Çok spor yapan biri olduğum için hayatımdan çıkarınca direkt şişiyorum. Hemen kilo veriyorum fark şimdiden var. Yorumları okuyorum. " dedi.