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 | Dilek Ulusan

Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı

Hercai dizisinde Keriman rolüyle yer alan Eylem Tanrıver, yaptırdığı estetik operasyon sonrası kısmi felç kaldı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu, hukuki süreç başlattı.

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Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
KAYNAK:
tv100
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 17:34

Estetik operasyon geçiren oyuncu Eylem Tanrıver, kısmi felç kaldı. İddiaya göre operasyonun ardından saatlerce yanlış pozisyonda bırakılan oyuncu, bu ihmalkârlık nedeniyle sinirsel hasar yaşadı.

HERCAİ'NİN KERİMAN'I KISMİ FELÇ KALDI

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir ekranlardan uzak kalan Tanrıver, yasal yollara başvurdu. Konuyla ilgili sessizliğini bozan oyuncu, süreci anlatarak yaşadığı sıkıntıları kamuoyuyla paylaştı.

Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı

Tanrıver, yaptığı açıklamada estetik operasyon sonrası sıkıntılı günler geçirdiğini belirterek, "6 saati aşan bir süre, olmaması gereken ve durulmaması gereken bir ameliyat pozisyonunda durmak zorunda kaldım. Bana ambulans bile kiralamadan yaralı bereli kollarımla kendi gücümle eve gitmek zorunda kaldım. Mesleğime de bu yüzden devam edemedim. Hastane yönetimi de destek vermedi. Çocuğumun ihtiyaçları bile eksik kaldı. Sınavında yanında olamadım. Hayatımdan çalındı." dedi. Öte yandan Tanrıver'in yaşadığı kabusa ilişkin hukuki süreç başlattığı öğrenildi.

Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
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