Hollywood yıldızı isim, Nusret'ten nefret ediyor! Soruya verdiği cevapla sosyal medyaya damga vurdu

30 Aralık 2024 22:11 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 22:24

Hollywood yıldızı Andrew Garfield, Londra’daki en abartılan restoran sorusuna verdiği cevapla Nusret'i hedef aldı. İlk önce başka bir restoranı işaret eden Garfield, daha sonra cevabını değiştirerek Nusret’i işaret ederek nefretini söyledi.

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Ünlü oyuncu Andrew Garfield, bir röportajda Londra​'daki en abartılan restoranın hangisi olduğu sorusuna verdiği cevapla gündeme oturdu. İlk olarak başka bir restoranın adını veren Garfield, bir an duraksayarak, "Cevabımı değiştirebilir miyim? Nusret!" dedi.

Ünlü aktör, Nusret​ hakkında çarpıcı bir ifade kullanarak, "O Allah’ın cezası için garip bir nefret duyuyorum" yorumunda bulundu. Garfield’ın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve farklı tepkiler topladı.