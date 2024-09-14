Hollywood yıldızından acı haber: Karate Kid'in efsanesi Chad McQueen hayatını kaybetti!

14 Eylül 2024 20:47 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 20:51

Karate Kid filminin yıldızı Chad McQueen hayatını kaybetti. 63 yaşındaki McQueen'in ölümü, sevenlerini derin bir hüzne boğdu.

Hollywood​'un efsanevi ismi Steve McQueen'in mirasını taşıyan oyuncu Chad McQueen, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu. Gişe rekortmeni "Karate Kid" filmindeki "Dutch" karakteriyle sinemaseverlerin gönlünde taht kuran McQueen, sadece oyunculuk yeteneğiyle değil, babasının tutkusu olan motor sporlarına olan merakıyla da tanınıyordu. Yaşamı boyunca hem sinemaya hem de hıza adayan McQueen'in ölümü, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

REKOR KIRDI

Gişe rekorları kıran "The Karate Kid" filminde canlandırdığı "Dutch" karakteriyle büyük çıkış yakalayan ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra babasının arabalara olan tutkusunu da miras alan Chad McQueen'den acı haber geldi.

63 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

CNN International'ın haberine göre; McQueen'in avukatı Arthur H. Barens, Associated Press'e yaptığı açıklamada, McQueen'in çarşamba günü hayatını kaybettiğini söyledi. 63 yaşında hayatını kaybeden ünlü ismin vefatı sonrası eşi Jeanie Galbraith, oğlu Chase ve kızı Madison; sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamayla duygularını dile getirdi.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

McQueen'in ailesi tarafından yapılan açıklamada "Bize karşı sevgi dolu bir baba olarak gösterdiği olağanüstü yolculuk ve annemize olan sarsılmaz bağlılığı, gerçekten sevgi ve özveriyle dolu bir hayatı örnekledi. Yarış tutkusu, sadece olağanüstü yeteneğini vurgulamakla kalmadı, aynı zamanda babasının mirasını onurlandırmanın bir yolu olarak da hizmet etti. Bu ona aşılanan değerlerin bir kanıtıydı. Tutkusunu, bilgisini ve özverisini bize aktardı ve sadece onun mirasını değil, büyükbabamızın mirasını da sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.