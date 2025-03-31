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 | Dilek Ulusan

Hülya Avşar'dan peş peşe itiraflar geldi: Klostrofobim var

Kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülenen Hülya Avşar, bayramda çok fazla çalışmak istemediğini söyleyerek samimi açıklamalarda bulundu. Avşar, "Benim klostrofobim var, o kalabalıkta bayramlarda bir yere gidemiyorum" dedi

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Hülya Avşar'dan peş peşe itiraflar geldi: Klostrofobim var
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 15:20

Kızı Zehra Çilingiroğlu ile Etiler'de görüntülenen Hülya Avşar, samimi açıklamalarda bulundu. Bayramda çok fazla çalışmak istemediğini söyleyen Avşar; "Benim klostrofobim var, o kalabalıkta bayramlarda bir yere gidemiyorum" dedi

HÜLYA AVŞAR'DAN PEŞ PEŞE İTİRAFLAR GELDİ

Hülya Avşar, ünlü şarkıcıların sahne ücretleri hakkındaki soruları karşısında "Ben bayramlarda çok fazla çalışmak isteyen birisi değilim. Rakamlara bir şey diyemem. Kimin ne aldığını da bilmiyorum. Benim klostrofobim var, o kalabalıkta bayramlarda bir yere gidemiyorum" cevabını verdi.

Geçtiğimiz haftalarda duyurduğu medikal sağlık ürünleri fabrikasına ortaklığı hakkında da konuşan Hülya Avşar; "Büyük bir işe adım attım. Reklam filmlerini de çektik yakında ortaya çıkacaktır. Sonuna kadar arkasındayım bu ürünün. 'Yavaş yavaş iş kadınlığına girelim' dedim. Hayırlısı olsun" dedi.

Uzun süredir adı kimseyle anılmayan Hülya Avşar, aşk soruları karşısında ise, "Belli olmaz bu işler. Hayat sürprizlerle dolu. Bir şey olduğundan değil. Birisi yok. O kadar memnunum ki hayatımdan" ifadelerini kullandı.

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