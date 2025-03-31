Niyazi Koyuncu'dan Volkan Konak paylaşımı: Kazım'a selam söyle

Volkan Konak'ın vefat haberini alan Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Niyazi Koyuncu, "Kazım'a da selam söyle bizden" dedi.

2005 yılında hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin sevilen ismi Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu Volkan Konak'ın vefat haberinin ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

"KAZIM'A SELAM SÖYLE"

Koyuncu, "20 yıl önce ağabeyimi kaybettim, şimdi de Volkan abiyi. Ne diyeceğim ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Şunu biliyorum ki hayat gerçekten çok kısa... Çok ama çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu abi. Kazım’a da selam söyle bizden..." dedi.

KAZIM KOYUNCU KİMDİR?

7 Kasım 1971 doğumlu Kazım Koyuncu, Doğu Karadeniz ve Laz müziğini rock müziği ile sentezleyerek kendi tarzını oluşturan Laz asıllı Türk müzisyen, söz yazarı, oyuncudur. 2002 yılında Gökhan Birben ile birlikte Gülbeyaz adlı televizyon dizisinin müziklerini yapmaya başladı. Aynı zamanda dizinin bazı bölümlerinde oynadı. Dizi müzikleri büyük ilgi gördü. Daha sonra Kâzım Koyuncu, Türkiye çapında tanınmaya başladı.