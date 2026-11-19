Türk televizyonunun usta oyuncularından Tarık Papuççuoğlu, son açıklamalarıyla magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasına girdi. Çocuklarının kendisini huzurevine yerleştirdiği yönündeki söylentileri yalanlayan oyuncu, Bodrum'da sigortalı olarak çalıştığı şirketin misafirhanesinde kendi isteğiyle kaldığını söyledi. Özel hayatına ilişkin geçmişte yaptığı açıklamalarla da konuşulan Papuççuoğlu, 29 yıllık eşi Gülgün Akansu ile yollarını ayırdıktan sonra yaşadığı süreçle dikkat çekmişti. Yıllar sonra eski eşiyle ilişkisine dair samimi itiraflarda bulunan oyuncunun anlattıkları, uzun süre magazin gündeminde konuşuldu.

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HABERİN ÖZETİ Huzur evine yerleşen Tarık Papuççuoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf! 29 yıllık aşkı bitirmişti Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, çocuklarının kendisini huzurevine yerleştirdiği iddialarını yalanlayarak Bodrum'da bir misafirhanede kendi isteğiyle yaşadığını açıkladı ve özel hayatı ile mal varlığına dair samimi açıklamalarda bulundu. Papuççuoğlu, huzurevi söylentilerini yalanlayarak Bodrum'da sigortalı olarak çalıştığı şirketin misafirhanesinde kendi tercihiyle kaldığını belirtti. Gülgün Akansu ile 29 yıllık evliliğini başka bir kadına aşık olduğu için bitirdiğini ve bu kararından pişmanlık duymadığını ifade etti. Evliliğini bitirmesine neden olan 8 yıllık ilişkisi sona erdikten sonra eski eşi Gülgün Akansu ile yeniden bir araya geldiğini ancak Akansu'nun tekrar evlenmek istemediğini söyledi. Sahip olduğu mülkleri sağlığında çocuklarına devrettiğini ve şu anda üzerine kayıtlı bir mülk bulunmadığını dile getirdi.

TARIK PAPUÇÇUOĞLU 29 YILLIK EVLİLİĞİNİ NEDEN BİTİRDİ?

Tarık Papuççuoğlu, iki çocuğunun annesi Gülgün Akansu ile 29 yıl süren evliliğini başka bir kadına aşık olduğu için bitirdiğini açıklamıştı. Eşiyle aralarında şiddetli geçimsizlik olmadığını belirten oyuncu, yaşadığı duygusal değişimi ilk olarak eşine anlattığını söylemişti.

Papuççuoğlu, o dönem yaptığı açıklamada, 29 yılın ardından başka birine aşık olduğunu ve bu kararından pişmanlık duymadığını dile getirmişti. Oyuncunun bu itirafı, uzun süren evliliğinin sona erme nedeni nedeniyle magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

TARIK PAPUÇÇUOĞLU'NUN AŞK YAŞADIĞI İLİŞKİ 8 YIL SÜRDÜ

Ünlü oyuncu, evliliğini bitirmesine neden olan ilişkisinin sekiz yıl devam ettiğini açıklamıştı. Aşık olduğu kadınla uzun süre birlikte olduklarını belirten Papuççuoğlu, bu ilişki sırasında evlilik veya çocuk sahibi olmayı düşünmediğini de ifade etmişti.

Sekiz yılın ardından bu birlikteliğin sona erdiğini anlatan oyuncu, hayatında yaşanan değişimin ardından eski eşiyle olan bağını da hiçbir zaman tamamen koparmadığını söylemişti.

TARIK PAPUÇÇUOĞLU ESKİ EŞİ GÜLGÜN AKANSU İLE YENİDEN BİR ARAYA GELDİ

Papuççuoğlu, 2023 yılında katıldığı programda boşanmanın ardından Gülgün Akansu ile iletişimlerini hiç koparmadıklarını anlattı. Sekiz yıl süren ilişkisinin sona ermesinin ardından eski eşiyle yeniden yakınlaştıklarını belirten oyuncu, geçen 29 yıl içinde birbirleri için ne kadar iyi birer arkadaş olduklarını fark ettiklerini söyledi.

Eski eşiyle yeniden bir araya gelme sürecini de anlatan Papuççuoğlu, Akansu'nun ikinci kez barıştıklarında evlenmek istemediğini açıkladı. Oyuncunun bu sözleri, yıllar önce sona eren evliliklerinin ardından ilişkilerinin nasıl değiştiğini gözler önüne serdi.

TARIK PAPUÇÇUOĞLU HUZUREVİ İDDİALARINA NE YANIT VERDİ?

Son günlerde çocuklarının kendisini huzurevine yerleştirdiği yönündeki iddialarla gündeme gelen Tarık Papuççuoğlu, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bodrum'da sigortalı olarak çalıştığı şirketin misafirhanesinde kaldığını belirten oyuncu, burada yaşamanın tamamen kendi tercihi olduğunu söyledi. Çocuklarının yanına yerleşmek istemediğini ifade eden Papuççuoğlu, hakkında ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Usta oyuncu, Bodrum'daki yaşamını kendi kararıyla sürdürdüğünün altını çizdi.

TARIK PAPUÇÇUOĞLU MAL VARLIĞINI ÇOCUKLARINA DEVRETTİ

Papuççuoğlu, son açıklamalarında mal varlığıyla ilgili aldığı kararı da paylaştı. Sahip olduğu mülkleri sağlığında çocuklarına devrettiğini belirten oyuncu, babasının da benzer bir yol izlediğini anlattı.

Şu anda üzerine kayıtlı bir mülk bulunmadığını söyleyen Papuççuoğlu, geçmişte katı ve yatı olduğunu, hayatının farklı dönemlerinde pek çok şey yaşadığını ifade etti. Oyuncu, artık daha sakin bir yaşam sürdüğünü dile getirdi.