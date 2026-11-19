Özel hayatı ve mal varlığıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Tarık Papuççuoğlu, geçmişte sahip olduğu gayrimenkulleri ve diğer varlıklarını çocuklarına devrettiğini söyledi. Artık kendisine ait bir mülkünün bulunmadığını ifade eden oyuncu, hayatının daha sakin bir dönemine geçtiğini anlattı. Ünlü oyuncunun açıklamaları, hem aile ilişkileri hem de Bodrum’daki yaşamı nedeniyle gündem oldu.

TARIK PAPUÇÇUOĞLU’NUN BODRUM’DAKİ YAŞAMI MERAK KONUSU OLDU

Öykü Cengiz’in televizyon programına konuk olan Tarık Papuççuoğlu, Bodrum’daki günlük yaşamına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Sigortalı olarak çalıştığı şirketin misafirhanesinde kaldığını belirten oyuncu, çocuklarının kendisini huzurevine bıraktığı iddialarına tepki gösterdi.

Papuççuoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bodrum’daki yaşamım tamamen kendi tercihim. Çocuklarımın yanına yerleşmek istemedim. Hakkımda çocuklarımın beni huzurevine bıraktığı gibi spekülasyonlar yapıldı ama bunların gerçekle ilgisi yok."

GEÇMİŞTE KATTI, YATI VARDI: ŞİMDİ HİÇBİR MÜLKÜ YOK

Mal varlığıyla ilgili de samimi açıklamalar yapan Tarık Papuççuoğlu, sahip olduğu mülkleri hayattayken çocuklarına bırakmayı tercih ettiğini söyledi. Bu kararında babasının yaklaşımından etkilendiğini belirten oyuncu, miras konusunu yaşarken halletmek istediğini dile getirdi.

Geçmişte oldukça varlıklı bir hayat sürdüğünü anlatan Papuççuoğlu, bugünkü durumunu şu sözlerle özetledi:

“Şu anda kendi mülküm yok. Daha önce katım, yatım oldu. Aklınıza gelebilecek her şeyi yaşadım. Şimdi hayatın biraz daha sakin bir dönemindeyim.”

29 YILLIK EVLİLİĞİNİ AŞK NEDENİYLE BİTİRDİ

Özel hayatına dair bilinmeyenleri de paylaşan Papuççuoğlu, iki çocuğunun annesi Gülgün Akansu ile 29 yıl süren evliliğini başka bir kadına âşık olduğu için noktaladığını anlattı. Daha sonra yaşadığı ilişkinin sekiz yıl devam ettiğini belirten oyuncu, bu süreçte eski eşi ve çocuklarıyla iletişimini hiçbir zaman koparmadığını ifade etti.

Sekiz yıllık ilişkisinin sona ermesinin ardından Gülgün Akansu ile yeniden yakınlaşan Papuççuoğlu, eski eşiyle aralarındaki dostluğun devam ettiğini söyledi. Yeniden evlenme ihtimalinin gündeme geldiğini ancak Akansu'nun bu fikre sıcak bakmadığını da sözlerine ekledi.

Eski eşiyle bugün de güçlü bir bağa sahip olduklarını vurgulayan oyuncu, ilişkilerini anlatırken şu dikkat çekici ifadeyi kullandı:

“Benim hayattaki en yakın arkadaşım eşimmiş”

