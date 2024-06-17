İbrahim Tatlıses açtı ağzını yumdu gözünü! Bayram seyran demeden ölmüş 3 arkadaşını ifşa etti

17 Haziran 2024 12:06 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 12:12

Ceylan Ertem'in 'kurban ibadeti' yorumu tepkilere neden oldu

Ceylan Ertem'in 'kurban ibadeti' yorumu tepkilere neden oldu

Sosyal medya hesabını aktif kullanan İbrahim Tatlıses, bayramda şaşırtan bir paylaşıma imza attı. Tatlıses paylaşımda yaptığı açıklama ile aştı ağzını yumdu gözünü. Çocukluk arkadaşı, menajeri ve diğer bir arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşarak kendisine yapılan kötülüğü yıllar sonra ifşa etti.

İBRAHİM TATLISES AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ!

Yıllarca omuz omuza çalıştığı 3 arkadaşının kendisine kötülük yaptığını iddia eden Tatlıses, bayram bayram nefret kustu.

Vefat eden arkadaşlarını hedef alan Tatlıses paylaşımında "Bu gördüğünüz 3 arkadaş arkamdaki menajerim Hasan Bora, sol tarafımdaki çocukluk arkadaşım Hasan Çelik ve sağ tarafımdaki Hasan Nabi... Üçü de Hasan, bana kötülük etmişlerdi. Bu bayramı göremediler, Allah tahsilatlarını affetsin" sözlerine yer verdi.

İbrahim Tatlıses bayram öncesinde de oğlu Ahmet ile yeniden tartıştı. Son günlerde sık sık tartışmalara giren Tatlıses, düşüncelerini ise sosyal medyadan paylaşıyor.

Geçtiğimiz gün ise bu aralar tek mutluluğunun oğlu İdo'nun ikizleri olduğunu vurguladı.

Bayramı ise İzmir'deki evinde geçiren Tatlıses'in yeni sezonda İbo show'a devam edip etmeyeceği merak edildi.