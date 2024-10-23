İbrahim Tatlıses çocuklarıyla arasındaki buzları eritti! “Bir kişi hariç”

23 Ekim 2024 10:26 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:48

Son dönemde başta kızı Dilan Çıtak olmak üzere çocuklarıyla yaşadığı tartışmalar gündeme gelmişti. Zekeriyaköy’de görüntülenen İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses’in "Bütün evlatlarıma karşı iyi bir babayım. Bir kişi hariç." diyerek bir kişi hariç tüm çocuklarını affettiğini açıkladı.

Bülent Ersoy, kararından vazgeçmedi: "Ne söylediysem o, bir daha dönmem"

Bülent Ersoy, kararından vazgeçmedi: "Ne söylediysem o, bir daha dönmem"

İbrahim Tatlıses​ en büyük oğlu Ahmet Tatlı ve kendisi gibi şarkıcı Dilan Çıtak​ ile yaşadığı tartışmalar ile gündemden düşmedi. Baba kız arasında soyadı krizi yaşanmış ve daha sonra Dilan Çıtak miras​ açıklamasıyla İbrahim Tatlıses'i sinirlendirmişti. Tüm çocuklarıyla arasındaki buzları eriten İbrahim Tatlıses bir tek Dilan Çıtak'ı affetmedi.

İBRAHİM TATLISES ÇOCUKLARIYLA BARIŞTI "BİR KİŞİ HARİÇ"

Oğlu İdo’nun “Adamlığı babamdan öğrendim” sözleri üzerine Tatlıses, “Evlatlarımdan razıyım, biri hariç. Bana ne yaptıysa aynısını evlatları onlara versin. Kim paramı çalıyor, bana kötülük yapıyorsa belasını bulur. Ben mağaradan çıktım, köpek gibi çalışıp bugünlere geldim." şeklinde konuştu. Tek tek kızlarının isimlerini sayan İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak'ı ise saymadı.

OĞLU AHMET TATLI SAĞLIK RAPORU İSTEDİ, İBRAHİM TATLISES 'AKREP' DEDİ

İbrahim Tatlıses’in en büyük oğlu Ahmet Tatlı arasındaki gerginlik yıllarca devam etti. Ahmet Tatlıses​ babası İbrahim Tatlıses için sağlık raporu almak istediğini açıklayınca baba oğul arasında tartışma​ büyümüştü. İbrahim Tatlıses oğlunun açıklamasının ardından akrep videosu yayınlayarak cevap vermişti.

DİLAN ÇITAK İLE İBRAHİM TATLISES KRİZİ DEVAM EDİYOR

İbrahim Tatlıses, 23 yıl sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak Tatlıses’i kabul etmiş ve kameraların karşısına çıkmıştı. İlk olarak baba kız arasında soyadı krizi patlamış ve daha sonra ise miras sebebiyle tartışma yaşamışlardı. Miras hakkında konulan Dilan Çıtak, “Bu durum, benim maddi bir beklenti ya da maddi bir plan kovalaması içinde olmadığımı açıklayan bir durum. Ama ben bir mirasçıyım. Miras haktır ve hiçbir zaman bundan vazgeçmeyeceğim. Kendisi 'kızımdır' açıklamasını yaptı.” demişti.