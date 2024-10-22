Bülent Ersoy, kararından vazgeçmedi: "Ne söylediysem o, bir daha dönmem"

22 Ekim 2024 23:54 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 23:58

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, ölümünden sonra cenazesiyle ilgili vasiyetinin tekrar sorulması üzerine kararlılığını yineledi. Magazin muhabirleri Ersoy'a bu konudaki fikirlerinin değişip değişmediğini sorunca ilginç bir yanıt verdi.

Türk Sanat Müziği​'nin güçlü sesi Bülent Ersoy​, cenazesiyle ilgili daha önce yaptığı çok tartışılan fikrini değiştirmedi. Ersoy, muhabirlerin fikrinin değişip değişmediğini sorması üzerine "Tabii ki. Bir daha dönmem" şeklinde yanıt verdi. Son dönemde ünlü sanatçıların cenazelerinde katılımın az olması üzerine fikri sorulan Bülent Ersoy "Ben umursamıyorum. Cenazeme kimsenin gelmesini de istemiyorum. Kendi başıma giderim." şeklinde konuşmuştu.

"NE SÖYLEDİYSEM O"

Magazin gazetecileri tarafından "Bu düşüncenizde hala sabit misiniz?" sorusu üzerine Ersoy "Tabii ki. Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem. Ne söylediysem o" yanıtını verdi.