Bülent Ersoy'dan Miss Turkey yorumu! 'Erkeksi hatları var' dedi, sosyal medya yıkıldı

14 Eylül 2024 12:33 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 12:46

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi 24 yaşındaki İdil Bilgen oldu. Bilgen'in birinci seçilmesi sosyal medyada çok tartışıldı. Bilgen hakkında bir eleştiri de Bülent Ersoy'dan geldi. Ersoy'un yorumu sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

Miss Turkey 2024'ün güzeli geçtiğimiz günlerde belli oldu. 2 numara ile katıldığı yarışmada birinci olan İdil Bilgen Türkiye'nin en güzeli ünvanının da sahibi oldu. Bilgen'in birinciliğinin ardından sosyal medya ikiye bölündü. Yapılan olumsuz yorumların ardından Nebahat Çehre ve Çağla Şıkel gibi tescilli güzeller de Bilgen'e destek verdi. Bilgen hakkında çeşitli yorumlar yapılırken bir eleştiri de Bülent Ersoy'dan geldi.

"ERKEKSİ HATLARI VAR"

Bülent Ersoy, "Bu şimdi güzel mi! Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi! Genç çocuk kırmayalım, üzmeyelim onu. Ben daha kadın hatlarını seviyorum. Benim için güzel kadın Sibel Can’dır." ifadelerini kullandı.

BİLGEN'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Öte yandan İdil Bilgen, kendisine gelen eleştirilerle ilgili suskunluğunu bozdu. Kendisi için yapılan eleştirilere ''Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlarımız bunlar. Yorumları hiç önemsemiyorum'' dedi.

MİSS TURKEY​ BİRİNCİSİ İDİL BİLGEN KİMDİR?

Cemre Üker'in ikinci olduğu yarışmada birinci olan Bilgen, Koç Üniversitesi​ Tıp Fakültesi mezunu ve 24 yaşında. 2 numara ile katıldığı yarışmada birinci oldu ve Türkiye'yi Miss World'de temsil edecek. 1.80 boyu olan isim jüriden tam puan almayı başardı.