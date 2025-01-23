İbrahim Tatlıses eski eşi Ayşegül Yıldız ile buluştu

23 Ocak 2025 17:14 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 17:14

Bir süredir Bodrum'da olan İbrahim Tatlıses, evinde eski eşi Ayşegül Yıldız ile kızı Eli Ada'yı ağırladı. Elif Ada, annesi ve babasıyla çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Son olarak Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası üzüntüsünü dile getiren İbrahim Tatlıses, uzun süredir Bodrum'daki evinde dinleniyor. Bodrum'da 3 katlı evi bulunan İbrahim Tatlıses'i ziyaret eden isimler arasında eski eşi Ayşegül Yıldız ile Elif Ada da yer aldı. Ayşegül Yıldız okulların ara tatile girmesiyle soluğu İbrahim Tatlıses'in Bodrum'daki evinde aldı. İBRAHİM TATLISES İLE AYŞEGÜL YILDIZ BODRUM'DA BULUŞTU Elif Ada babası ve annesiyle çektirdiği kareleri "Bodrum’un güzel havasında ailecek çok güzel bir kahvaltı ettik" notuyla paylaştı. Elif Ada'nın babası İbrahim Tatlıses'e benzerliğine yorum yağdı. İbrahim Tatlıses Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinde 78 kişinin hayatın kaybetmesinin ardından konserini iptal ettiği belirterek, "24 Ocak Cuma gerçekleşmesi planlanan konserimiz, hepimizi derinden üzen yangın felaketi nedeniyle ertelenmiştir. Yüreğimiz felaketten etkilenen vatandaşlarımızla. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi. İlgili Haberler Burak Sağyaşar Bolu Kartalkaya yangınında aldığı acı haberi paylaştı Kartalkaya faciası da ders olmadı! Elazığ’da dehşete düşüren 'yangın merdiveni'