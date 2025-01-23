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Tanyeli'nin korktuğu başına geldi! Son hali sevenlerini üzdü

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ocak 2025 12:05 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 12:05

Pankreas kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi altında olan Tanyeli, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından uyarıda bulunarak, ziyaretçi kabul edilmediğini açıklamıştı. Tanyeli'nin korktuğu başına geldi ve influenzaya yakalandığını öğrendi.

Yakalandığı kanser nedeniyle uzun süredir tedavi altında olan Tanyeli, geçtiğimiz günlerde ısrarla ziyaretine gelmek isteyenleri uyararak, sitem etmişti. Hastanede zorlu bir süreç geçiren Tanyeli, sosyal medya hesabından sık sık video paylaşarak takipçilerini bilgilendiriyor. Tanyeli son paylaşımıyla ise sevenlerini üzdü. 

TANYELİ SEVENLERİNİ UYARMIŞTI

Sık sık sosyal medya hesabından sevenlerinin hastaneye gelmemesi konusunda açıklama yapan Tanyeli, uyarılara rağmen gelenlere sitem ederek, "Yasak, yasak, yasak. Bir dahakine kapıdan gelseniz bacadan kovsam gelmeyin. Erken Fatiha'mı okumak isteyen olursanız oturduğunuz yerden yollayın" dedi.

Tanyeli'nin korktuğu başına geldi! Son hali sevenlerini üzdü - 1. Resim

TANYELİ'NİN KORKTUĞU BAŞINA GELDİ 

Tanyeli, takipçilerine seslenerek hastaneye gelmemeleri konusunda uyarmıştı. Tanyeli ısrarla gelen ziyaretçilerin ardından influenzaya yakalandığını belirterek hastaneden video paylaştı. Durumu ağırlaşan Tanyeli, solunum cihazına bağlandı. 4 gündür influenza olduğunu belirten Tanyeli, tedavi sürecinde olumsuz etkilenmemek için 

Tanyeli'nin korktuğu başına geldi! Son hali sevenlerini üzdü - 2. Resim

Pansuman yapıldığı anları da yayınlayan Tanyeli'ye geçmiş olsun mesajları yağarken, Tanyeli, sevenlerine hastaneye gelmemeleri konusunda uyarılarını sürdürdü. 

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Kaynak: tgrthaber.com

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