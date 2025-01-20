Tanyeli hastane odasından isyan etti! Paylaştığı video takipçilerini üzdü

20 Ocak 2025 17:33 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 17:33

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, geçtiğimiz günlerde ziyaretçi yasağının geldiğini belirterek, sevenlerini uyarmıştı. Kendisini dinlemeyenlere ateş püsküren Tanyeli, "Bir dahakine kapıdan gelseniz bacadan kovsam gelmeyin" dedi. Tanyeli'nin paylaştığı videoda nefes almakta güçlük çektiği görüldü.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek önce senaryoyu ifşa etti şimdi ise tüm tüyoları paylaştı

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek önce senaryoyu ifşa etti şimdi ise tüm tüyoları paylaştı

Uzun süredir hastanede tedavi​ altında olan Tanyeli, durumunun kötüye gitmesiyle doktorunun getirdiği yasağı takipçileriyle paylaşmıştı. Doğum gününü kutlamak için kısa bir izin alan Tanyeli, izin sonrası durumu kötüleşince o gündem itibaren hastane odasından çıkamadığını belirtti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha Tanyeli, ziyaretçi​ kabul edilmediğini ancak bu kurala uyulmadığını belirterek istem etti.

TANYELİ ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Tanyeli, uyarmasına rağmen hastaneye ziyarete gelenlere sitem ederek, "Yasak, yasak​, yasak. Bir dahakine kapıdan gelseniz bacadan kovsam gelmeyin. Erken Fatiha'mı okumak isteyen olursanız oturduğunuz yerden yollayın" dedi.

Tanyeli, daha önce yaptığı paylaşımda, "Günaydın, sabaha ezanının şifası, bereketi üstümüzde olsun. Ziyaretçi yasağım devam ediyor. Lütfen gelmeyin. Ailem dışında kimseyi almıyorlar. Ben de size mahcup oluyorum. Yasak kalkınca buradan bildireceğim. Sevgiler, hayırlı günler..." diyerek sağlık sürecinin özel bir hassasiyet gerektiğini vurguladı.

TANYELİ SON SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Tanyeli, o günü şu sözlerle anlattı: "Doktor 2 saat izin vermişti. Şöyle beni yere çalan ağrıları bir kenara atıp, hazır çocuklar buradayken, aylar süren hastane silsilesinden boğulup sevdiklerimle enerji toplarım diye düşündüm. Kutlamayı bahane edip hemşiremle gittim. 2 saat de olsa kutladık, ama bu sürecin 20 dakikası ayakta geçti, geri kalanı bana özel hazırlanan koltukta yatarak zordu. Ama başardık. Güzel bir anı, güzel bir hatıra..." demişti.