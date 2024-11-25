Tanyeli hastane odasından isyan etti: Burası hastane pastane değil

25 Kasım 2024 17:30 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 17:30

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, girdiği ameliyatın iyi geçtiğini belirterek sevenlerine teşekkür etmişti. Hastane odasından paylaşım yapan Tanyeli, kendisini görmeye gelenlere küçük bir uyarıda bulunarak, ''Burası hastane pastane değil'' dedi.

Yakalandığı pankreas kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi altında olan Tanyeli, peş peşe operasyon geçirmiş ve bir hayli kilo vermişti. Sevenlerinden dua isteyerek ameliyata giren Tanyeli'nin ameliyatının güzel geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

TANYELİ, HASTA ZİYARETİNE GELENLERE SİTEM ETTİ

Ameliyatının ardından dinlenmeye devam eden Tanyeli, sosyal medya hesabından hastane odasından bir video paylaştı. Tanyeli, kendisini hastaneye görmeye gelen ziyaretçilerin odada uzun süre kaldığını belirterek sitemde bulundu.

Hastane odasından video paylaşan Tanyeli, "Hasta ziyareti adabını tabii ki ben öğretecek değilim. Kıymet bilip gelen ayaklarınızdan binlerce kez razı olsun. Ama bizi anlamanız açısından, sanki belki biraz kılavuzluk yapabilirim diye düşünüyorum. Çok mutlu oluyorum dostlarımın gelmesine, ziyaret etmesine ama hastanede olmamın sebebi hastayım ve dinlenmek zorundayım. 2 ayı geçkin bir süredir bilmem kaç metrekarenin içindeyim. Ziyaretçi​ geldiği zaman çok çok mutlu oluyorum ama uzun sürdüğü zaman biraz ızdırap haline gelebiliyor. Çünkü sancım oluyor, ağrım oluyor, şişkinliğim oluyor. Benim gibi bütün hastaların da sanıyorsam. İşte burası da hastane pastane değil ki arkadaşlar. Birisi odadayken tuvalete gidemiyorum mesela" dedi.