Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

İbrahim Tatlıses kaç yaşında? İbrahim Tatlıses’in son sağlık durumu nasıl?

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sağlık haberleri sonrası hayatıyla merak edildi. Özellikle de kaç yaşında olduğu ve son sağlık durumu merak edildi. Arama motorlarında İbrahim Tatlıses’in özel hayatıyla araştırılmaya başlandı. Peki, İbrahim Tatlıses kaç yaşında? İbrahim Tatlıses’in son sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 11:53

İbrahim Tatlıses’in hastaneye kaldırıldığı haberlerinden sonra özel hayatıyla gündeme gelmesiyle arama motorlarında dikkat çekti. Özellikle de ünlü türkücünün yaşı ve son merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, İbrahim Tatlıses kaç yaşında? İbrahim Tatlıses’in son sağlık durumu nasıl? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ

İbrahim Tatlıses'in hastaneye kaldırılması üzerine özel hayatı ve sağlık durumu gündeme geldi.
İbrahim Tatlıses, 1 Ocak 1952'de Şanlıurfa'da doğmuştur.
'Ayağında Kundura' parçasıyla tanınan Tatlıses, 40'tan fazla albüme imza atmıştır.
2011 yılında uğradığı saldırı sonrası uzun bir tedavi süreci geçirmiştir.
Son olarak yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul'da fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştır.
Yapılan açıklamada vücudunun 'ağır bir virüs'e yakalandığı ve tedavisinin başladığı belirtilmiştir.
Genel sağlık durumunun iyi olduğu kamuoyuna duyurulmuştur.
İBRAHİM TATLISES KAÇ YAŞINDA?

İmparator lakabıyla tanınan , 1 Ocak 1952 yılında Şanlıurfa’da dünyaya gelmiştir. Şimdilerde 74 yaşındadır. Bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen İbrahim Tatlıses, çok küçük yaşlarda çalışmaya başlamıştır. Öyle ki inşaatlarda soğuk demir ustalığı yaparken sesinin keşfedilmesiyle müzik dünyasına adım atmıştır.

1970’lerin sonuna doğru ‘Ayağında Kundura’ parçasıyla tüm Türkiye’de tanınan isimlerden biri olmuştur. 40’tan fazla albüme imza atarak, Türk halk müziğinin zirvesine yerleşmiştir. Onlarca filmde oynayan İbrahim Tatlıses, yönetmenlik de yapmıştır.

Uzun yıllar ekranlara gelen ve Türk televizyonlarında klasik bir hale gelen ‘’ programıyla ekranlara gelmiştir. 2011 yılında İstanbul’da uğradığı saldırı sonucunda ağır yaralanan isim, uzun yıllar süren zorlu tedavi sürecinden geçmiştir.

İBRAHİM TATLISES’İN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla dikkatleri üzerine çekti. Yurt dışında yoğun bir konser takvimi içinde olan İbrahim Tatlıses, İstanbul’daki evine dönmesinin ardından fenalaşmasıyla .

İbrahim Tatlıses hakkında yapılan ilk açıklamalar da ünlü ismin vücudunun ‘ağır bir virüs’e yakalandığı ifade edildi. Sevenlerini ve hayranlarını korkutan bu haber sonrası İbrahim Tatlıses’in de son sağlık durumu merak edildi.

Virüsün yol açtığı şiddetli semptomlar nedeniyle müşahede altına alındığı öğrenildi. Müşahede altında bulunan İbrahim Tatlıses’in tedavisinin başladığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu yapılan açıklamalar ile kamuoyunda duyuruldu.

Magazin gündeminde büyük bir yankı uyandıran İbrahim Tatlıses’in sağlık sorunu sonrası, sevenleri ve hayranları hastaneye koştu. Ailesinden de çocukları birer birer hastaneye gitti. Şimdilerde son sağlık durumu stabil olan Tatlıses, merakla takip edilen sanatçılar arasında yer alıyor.

