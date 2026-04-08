Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde kimdir? Zübeyde Melek Akkaş evli mi, çocukları var mı?

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde’nin kim olduğu merak ediliyor. Son zamanlarda aile sıkıntıları ve sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde’nin özel hayatına dair detaylar merak ediliyor. Zübeyde Melek Akkaş adıyla tanınan İbrahim Tatlıses’in kızı magazin dünyasından uzakta bir hayat sürüyor. Peki, İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde kimdir? Zübeyde Melek Akkaş evli mi, çocukları var mı? İşte detaylar…

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde kimdir? Zübeyde Melek Akkaş evli mi, çocukları var mı?
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 11:31

’in ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde’nin kim olduğu araştırılıyor. Ailevi problemleri ve şimdilerde sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde’nin özel hayatına dair detaylar merak ediliyor. Özel hayatını daha çok gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İbrahim Tatlıses’in kızı Zübeyde Melek Akkaş adıyla tanınıyor. İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı olan Melek Zübeyde Akkaş’ın kişisel yaşantısı araştırılıyor. İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde, magazin dünyasından uzakta bir hayat sürüyor. Peki, İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde kimdir? Melek Zübeyde kaç yaşında? Zübeyde Melek Akkaş evli mi? Zübeyde Melek Akkaş çocukları var mı? Zübeyde Melek Akkaş hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Zübeyde Melek Akkaş’a dair bilinmeyenler…

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde kimdir? Zübeyde Melek Akkaş evli mi, çocukları var mı?

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızları Melek Zübeyde Akkaş'ın özel hayatı hakkında bilgiler araştırılıyor.
Melek Zübeyde Akkaş, İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızıdır.
Gerçek adı Melek Zübeyde Tatlı olan Zübeyde Melek Akkaş, 1983 İstanbul doğumludur ve 2026 itibarıyla 43 yaşındadır.
2008 yılında Köşebaşı Restoranları sahibi Ali Akkaş'ın oğlu iş insanı Volkan Akkaş ile evlenmiştir.
Zübeyde Melek Akkaş'ın Volkan Akkaş ile evliliğinden Kemal Ali, Efe ve Zeynep Bal adında üç çocuğu bulunmaktadır.
Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Melek Zübeyde, işletmecilik yapmaktadır.
İBRAHİM TATLISES’İN KIZI MELEK ZÜBEYDE KİMDİR?

Zübeyde Melek Akkaş adıyla tanınan Melek Zübeyde, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve usta sanatçı Perihan Savaş’ın kızıdır. İbrahim Tatlıses’in Perihan Savaş ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Magazin dünyasından uzakta bir hayat sürdüren Melek Zübeyde, İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı olarak tanınıyor.

Usta türkücü İbrahim Tatlıses ve başarılı oyuncu Perihan Savaş’ın kızı olarak dünyaya gelen Melek Zübeyde, şimdilerde özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Gerçek adı Melek Zübeyde Tatlı olan Zübeyde Melek Akkaş, sanatçı bir ailede büyüdü. Sanatçı bir ailede büyümesine rağmen medya ve sahne dünyasından uzakta hayat sürdüren Melek Zübeyde, özel yaşantısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

ZÜBEYDE MELEK AKKAŞ KAÇ YAŞINDA?

Zübeyde Melek Akkaş olarak tanınan İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde, 1983 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 43 yaşında olan Zübeyde Melek, lise ve üniversite eğitimini başarıyla tamamladı. Özel hayatını daha çok gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Zübeyde Melek, 2008 yılında, Türkiye’de bilinen Köşebaşı Restoranları’nın sahibi Ali Akkaş’ın oğlu iş insanı Volkan Akkaş ile evlendi.

Kamuoyunda özel hayatına dair pek fazla bilgi bulunmayan Zübeyde Melek, annesi ve babasının popülerliğinden dolayı sanat camiasının ve magazin dünyasının zamanla tanınan isimleri arasında yerini aldı. İşletmecilik yaptığı bilinen Zübeyde Melek, ünlü bir aileden gelmesine rağmen özel hayatını gözlerden uzak yaşıyor. Kişisel yaşantısını ön planda tutmayan Zübeyde Melek, daha çok babası İbrahim Tatlıses ve annesi Perihan Savaş ile gündemde zaman zaman yer ediniyor.

ZÜBEYDE MELEK AKKAŞ EVLİ Mİ, ÇOCUKLARI VAR MI?

İbrahim Tatlıses’in kızı Zübeyde Melek Akkaş, 2008 yılında, Türkiye’de bilinen Köşebaşı Restoranları’nın sahibi Ali Akkaş’ın oğlu iş insanı Volkan Akkaş ile evlendi. Bu evliliğinde Akkaş soyadını alan Zübeyde Melek, ‘Zübeyde Melek Akkaş’ adıyla tanındı.

İbrahim Tatlıses’in Perihan Savaş ile evliliğinden olma kızı Zübeyde Melek Akkaş’ın Volkan Akkaş ile evliliğinden üç çocuğu bulunuyor. 18 yıldır mutlu beraberliklerini tüm hızıyla devam ettiren çiftin Kemal Ali, Efe ve Zeynep Bal adında üç evladı vardır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hülya Uğur kimdir? Hülya Uğur kaç yaşında, mesleği ne?
İbrahim Tatlıses’in ilk eşi kimdir? Adalet Sara kaç yaşında, nereli?
