Hülya Uğur kimdir? Hülya Uğur kaç yaşında, mesleği ne?

Hülya Uğur, The Traitors Türkiye yarışmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bir dönem televizyon ekranlarının sevilen yüzü olarak tanınan Hülya Uğur’un kim olduğu araştırılıyor. Akıl, şüphe, gizem ve stratejik hamlelerin ağırlıkta olduğu The Traitors Türkiye yarışmasının ön plana çıkan isimleri arasında yer alan Hülya Uğur’un özel hayatına detaylar da merak ediliyor. Şimdilerde yeniden televizyon dünyasına adım atan Hülya Uğur, “Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun” sözüyle hafızalara kazınmıştı. Hülya Uğur, şimdilerde başarılı yarışmacı kişiliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Hülya Uğur kimdir? Hülya Uğur kaç yaşında, mesleği ne? İşte detaylar…

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 10:56
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 10:56

yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Hülya Uğur’un kim olduğu merak ediliyor. Özellikle uzun yıllardır televizyon dünyasından uzak kaldığı bilinen Hülya Uğur, şimdilerde The Traitors Türkiye yarışmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dünyaca ünlü yarışmanın Türkiye versiyonunda boy gösteren isimler arasında bulunan Hülya Uğur’un özel hayatı araştırılıyor. Akıl, şüphe, gizem ve stratejik hamlelerin ağırlıkta olduğu The Traitors Türkiye yarışmasının ön plana çıkan isimlerden biri olan Hülya Uğur’un kişisel yaşantısına dair detaylar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Daha çok “Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun” sözüyle hafızalara kazınan Hülya Uğur’un özel hayatına dair detaylar araştırılanlar arsında yer alıyor. Peki, Hülya Uğur kimdir? Hülya Uğur kaç yaşında? Hülya Uğur’un mesleği ne? Hülya Uğur hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Hülya Uğur’a dair bilinmeyenler…

HÜLYA UĞUR KİMDİR?

Hülya Uğur, Kanal D ve Prime Video işbirliğiyle izleyici karşısına çıkan The Traitors Türkiye programının ön plana çıkan yarışmacılarından biridir. “Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun” sözüyle hafızalara kazınan Uğur, televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Özellikle hava durumu sunuculuğu ve televizyon programcılığı ile tanınan Uğur, uzun bir süredir televizyon ekranlarından uzaktı.

Hülya Uğur, kişiliğine ve televizyon kariyerine Abdullah Şahin Tiyatrosu’nda başladı. Başarılı kariyerine tiyatro oyunlarıyla başlayan Uğur, çeşitli dizilerde de rol aldı. Rol aldığı tiyatro ve dizi çalışmalarıyla ekran deneyimini geliştiren Uğur, 1992 yılında yayın yönetmeni Serpil Akıllıoğlu ile tanıştı. Daha sonra televizyon dünyasına hızlı bir giriş yapan Uğur, Inter Star kanalında hava durumu sunucusu olarak izleyici karşısına çıktı.

HÜLYA UĞUR KAÇ YAŞINDA?

Hülya Uğur, 1959 yılında İstanbul Şehremini’de dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 67 yaşında olan ünlü sunucu, bir subay kızı olarak büyüdü. Uğur, babasının görevi sebebiyle 1970’li yıllara kadar Türkiye’nin pek çok şehrini gezme fırsatı yakaladı. Çocukluk yıllarını disiplin ve merak içerisinde geçiren Uğur’un, 16 yaşında bir erkek kardeşi dünyaya geldi.

Televizyon dünyasında başarılı bir kariyere sahip olan Hülya Uğur, uzun bir yıllar boyunca ekranlardan uzak kaldı. Bodrum’a yerleşerek kariyerine kısa bir ara veren Uğur, şimdilerde Kanal D ve Prime Video işbirliğiyle izleyici karşısına çıkan The Traitors Türkiye programıyla adını duyuruyor.

HÜLYA UĞUR’UN MESLEĞİ NE?

Dünyaca ünlü yarışmanın Türkiye versiyonunda boy gösteren isimler arasında bulunan Hülya Uğur, programın en dikkat çeken isimleri arasında ön plana çıkıyor. Türkiye’nin önde gelen tanınmış sunucuları arasında yer alan Uğur, daha çok “Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun” sözüyle tanınıyor.

Akıl, şüphe, gizem ve stratejik hamlelerin ağırlıkta olduğu The Traitors Türkiye yarışmasının sevilen isimleri arasında bulunan Hülya Uğur, geçmişten bugüne gelen sunuculuk kariyeriyle adından söz ettiriyor. Yalnızca hava durumu sunuculuğu değil aynı zamanda çeşitli televizyon programlarında boy gösteren Uğur, şimdilerde program sunuculuğu yapıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ersay Üner kimdir? Ersay Üner kaç yaşında, aslen nereli?
Bengü Erden kimdir? Bengü Erden kaç yaşında, evli mi, kaç çocuğu var?
