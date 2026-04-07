Hülya Uğur kimdir? Hülya Uğur kaç yaşında, mesleği ne?

Peki, Hülya Uğur kimdir? Hülya Uğur kaç yaşında? Hülya Uğur'un mesleği ne? Hülya Uğur hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Hülya Uğur'a dair bilinmeyenler…

HÜLYA UĞUR KİMDİR?

Hülya Uğur, Kanal D ve Prime Video işbirliğiyle izleyici karşısına çıkan The Traitors Türkiye programının ön plana çıkan yarışmacılarından biridir. “Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun” sözüyle hafızalara kazınan Uğur, televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Özellikle hava durumu sunuculuğu ve televizyon programcılığı ile tanınan Uğur, uzun bir süredir televizyon ekranlarından uzaktı.

Hülya Uğur, sunucu kişiliğine ve televizyon kariyerine Abdullah Şahin Tiyatrosu’nda başladı. Başarılı kariyerine tiyatro oyunlarıyla başlayan Uğur, çeşitli dizilerde de rol aldı. Rol aldığı tiyatro ve dizi çalışmalarıyla ekran deneyimini geliştiren Uğur, 1992 yılında yayın yönetmeni Serpil Akıllıoğlu ile tanıştı. Daha sonra televizyon dünyasına hızlı bir giriş yapan Uğur, Inter Star kanalında hava durumu sunucusu olarak izleyici karşısına çıktı.

HÜLYA UĞUR KAÇ YAŞINDA?

Hülya Uğur, 1959 yılında İstanbul Şehremini’de dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 67 yaşında olan ünlü sunucu, bir subay kızı olarak büyüdü. Uğur, babasının görevi sebebiyle 1970’li yıllara kadar Türkiye’nin pek çok şehrini gezme fırsatı yakaladı. Çocukluk yıllarını disiplin ve merak içerisinde geçiren Uğur’un, 16 yaşında bir erkek kardeşi dünyaya geldi.

Televizyon dünyasında başarılı bir kariyere sahip olan Hülya Uğur, uzun bir yıllar boyunca ekranlardan uzak kaldı. Bodrum’a yerleşerek kariyerine kısa bir ara veren Uğur, şimdilerde Kanal D ve Prime Video işbirliğiyle izleyici karşısına çıkan The Traitors Türkiye programıyla adını duyuruyor.

HÜLYA UĞUR’UN MESLEĞİ NE?

Dünyaca ünlü yarışmanın Türkiye versiyonunda boy gösteren isimler arasında bulunan Hülya Uğur, programın en dikkat çeken isimleri arasında ön plana çıkıyor. Türkiye’nin önde gelen tanınmış sunucuları arasında yer alan Uğur, daha çok “Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun” sözüyle tanınıyor.

Akıl, şüphe, gizem ve stratejik hamlelerin ağırlıkta olduğu The Traitors Türkiye yarışmasının sevilen isimleri arasında bulunan Hülya Uğur, geçmişten bugüne gelen sunuculuk kariyeriyle adından söz ettiriyor. Yalnızca hava durumu sunuculuğu değil aynı zamanda çeşitli televizyon programlarında boy gösteren Uğur, şimdilerde program sunuculuğu yapıyor.