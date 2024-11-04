İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak'a resti çekti! Baba-kız arasında sular durulmuyor

04 Kasım 2024 12:35 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 12:35

İbrahim Tatlıses çıktığı sahnede muhabirlerin sorularını cevapladı. Çocuklarıyla yaşadığı problemlerle sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, kızı Dilan çıtak hakkında konuştu. Daha önce “Bütün evlatlarıma karşı iyi bir babayım. Bir kişi hariç" diyen İbrahim Tatlıses, "Ben o defteri kapattım" diyerek resti çekti.

İbrahim Tatlıses ilk olarak büyük oğlu Ahmet Tatlı ile tartışma yaşamış daha sonra ise kızı Dilan çıtak ile polemiğe girmişti. Dilan Çıtak sosyal medya hesabından 'Tatlıses' soyadını kaldırırken, İbrahim Tatlıses'ten de karlı hamle geldi.

İBRAHİM TATLISES KIZI DİLAN ÇITAK'A RESTİ ÇEKTİ

Çocukları hakkında da konuşan İbrahim Tatlıses, "İdo bir altın. Melek bir altın ama içinden bakırlarda çıkıyor" dedi. Tatlıses, Dilan Çıtak ile ilgili sorulara ise, "Ben o defteri kapattım. konuşmuyorum" dedi. 26 yıl sonra tekrar sahneye çıkacağı Günel için ise, "Günel kızım gibidir. Ben sahneyi kimseye vermem. Bir tane dansöz çıkartırım. Sahneyi bitiririm. Ama Günel benim kıymetlimdir" dedi.

İbrahim Tatlıses daha önce çocuklarını tek tek saydı ancak Dilan Çıtak'ı saymamıştı. Kızlarını sayan İbrahim Tatlıses, “Bütün evlatlarıma karşı iyi bir babayım. Bir kişi hariç. Halkın adamıyım. Türküm, Türk olduğum için de iftihar ediyorum. Melek de benim kızım Urfa'da da iki kızım 3 tane kızım var. Dördünü saymıyorum. Elif Ada zaten bebek. Ben 72 yaşındayım hala çalışıyorum. Bana ne yaptılarsa çocukları aynen onlara yapsın.” açıklamasında bulunmuştu.