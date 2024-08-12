Kızı Dilan Çıtak'ın iddiaları sonrası İbrahim Tatlıses'ten dikkat çeken paylaşım 

12 Ağustos 2024 19:47 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 19:50

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak köpek olmak istedi! 'İnsanlık kötü bir şey'

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak köpek olmak istedi! 'İnsanlık kötü bir şey'

İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan olan ve 2013 yılında ortaya çıkan Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım" demişti.

Ortalığı sallayan iddiaların ardından açıklamalarda bulunan İbrahim Tatlıses, "Ben ömrü hayatımda bu kadar rahat ve saygısızca yalan söyleyen birini görmedim" ifadelerini kullanmıştı.

"BUNLARLA MUHATTAP OLMA"

Sosyal medyanın gündemine oturan iddialarla ilgili ünlü şarkıcıdan bir dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından yardımcısı Tuğçe ile çektirdiği fotoğrafı 'At gitsin' şarkısı eşliğinde paylaşan Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:

"Derya Hanım, İdo Bey ve kızım Melek arayıp dediler ki bana; ‘Baba bunlarla muhatap olma. Şimdi Tuğçe Hanım sana bir kahve yapsın için yan yana, bak keyfine.’ Tuğçe Hanım da kahve yaptı. Birlikte içiyoruz. Saygı ve sevgiyle…"