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 | Dilek Ulusan

İbrahim Tatlıses soyadının sırrını anlattı!

Magazin gündeminden düşmeyen İbrahim Tatlıses son olarak katıldığı Hülya Avşar programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soyadının neden Tatlıses olduğundan da bahseden türkücü İbrahim Tatlıses, "Yılmaz Tatlıses bana soyadını verdi" dedi.

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İbrahim Tatlıses soyadının sırrını anlattı!
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 15:40

Hülya, Mavi Mavi, Ayşem ve Aşıksın gibi filmlerde birlikte rol alan İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar yine gündem oldu. Hülya Avşar'ın programına konuk olan İbrahim Talıses son sağlık durumundan bahsederken, hayatı hakkında bilinmeyen detayları da paylaştı.

SOYADININ NEDEN TATLISES OLDUĞUNU AÇIKLADI

İbrahim Tatlıses açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: Yılmaz Tatlıses bana soyadını verdi. Şanlıurfa'dan gelmiştim. Bana uzun hava oku dedi, aradığımız adam bu dedi. Sonra da soyadını verdi.

İbrahim Tatlıses soyadının sırrını anlattı!

Felç kalmanın zor olduğunu ama hayatından mutlu olduğunu belirten Tatlıses, "Hayatı bırakmam, yaşamayı seviyorum. Bu herkesin başına gelebilir. Ben mağaradan geldim. Ben okul okumadım ama hayatı okudum. Felç kalmak çok zor. Tedavi görmüyorum. Mağaradan çıktım villalarım oldu, buna şükretmek lazım değil mi? Hayatımdan çok mutluyum, bir tek nankörleri unutmam. Ben cebimden çıkarıp harçlık veriyorum, sırtımdan vuruluyorum." dedi.

İbrahim Tatlıses soyadının sırrını anlattı!
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Sıkça Sorulan Sorular

İBRAHİM TATLISES'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?
Hülya Avşar'ın programında özel hayatına dair açıklamalarda bulunan İbrahim Tatlıses, "Yeniden hayata başlayacak olsam çocuk yapmam. 7 tane çocuğum var. Kaç torunum olduğunu bilmiyorum" dedi.
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