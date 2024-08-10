İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak arasında gerilim yükseldi! Hakaretler havada uçuştu

10 Ağustos 2024 08:53 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 09:03

Dilan Çıtak ve İbrahim Tatlıses olayı tatlıya bağlamak yerine ortaya yeni iddialar çıktı. Çıtak, geçtiğimiz gün kardeşi İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna'nın kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Bunun üzerine Tatlıses, Çıtak'ın yalancı olduğunu belirten ifadeler kullandı.

İBRAHİM TATLISES VE KIZI DİLAN ÇITAK ARASINDA GERİLİM YÜKSELDİ!

Dilan Çıtak ve İbrahim Tatlıses, Çıtak'ın kendisine kötü davranmasından kaynaklı yaptığı açıklamalarda en dikkat çeken detay ise evden kovulma olayı oldu.

Çıtak, İbrahim Tatlıses'in kendisini tehdit ettiğini söylerken, Tatlıses ise Çıtak'ın "Tatlıses" soy adını isteyip mirastan pay almak istemesinden kaynaklı bu olayları uzattığını belirtti.

"SAYGIZI BİR KIZ"

Tatlıses'in açıklamaları ise şoke etti:

"Ben ömrü hayatımda bu kadar rahat ve saygısızca yalan söyleyen birini görmedim çünkü benim hiç bir çocuğum böyle bir yalan söylemez. Bodrum'da otursun diye verdiğim evi 6 milyon liraya sattı ve bunları benim iznim ve bilgim olmadan yaptı. Ben sana verdim sen ise sattın. Bana kira vereceksin' dedim, evimi bastın, bana televizyon kumandasını fırlattın. Benim eski halim olsaydı bana bunları yapabilir miydin? Derya Hanım benim birimi beş beşimi on beş etmiştir. Derya Hanım'ın adını besmele ile anılması gerekir. Kendisi ne öyle bir şey bana teklif eder ne de ben ona öyle bir şey derim. Bu iddialar yalandır. Ben hastaneye yattığım zaman Urfa' ki çocuklarım aradı başıma hepsi toplandı ama Dilan yoktu. Bunları nereden çıkartıyor."