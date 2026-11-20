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İstanbul
Arabesk müzik dünyasında adından söz ettiren İbrahim Tatlıses'in yaşadığı sağlık sorunları sonrası sevenleri sağlık durumunu yakından takip ediyor. Doktorunun sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise dolaşıma girdi.
Sanatçı İbrahim Tatlıses'in doktor kontrolünden paylaşılan fotoğraf kısa sürede beğeni topladı.
Doktorunun açıklamasına göre Tatlıses'in sağlık durumu oldukça yerinde. Doktoru,"Sıfırdan yüze bir başarı hikayesi. Çok değerli hemşerim Sayın Tatlıses’in kontrollerini tamamladık. Güneş battığı için çok kızsa da gönlünü çiğ köfte sözü vererek aldım." ifadesi ile paylaşımda bulundu.
"Sıfırdan yüze bir başarı hikayesi" notu ile sağlık kontrolünden fotoğraf paylaşan doktoru ile İbrahim Tatlıses'in fotoğrafı sevenlerini sevindirdi. "Çok değerli hemşerim Sayın Tatlıses’in kontrollerini tamamladık." notu ile sağlık durumunu duyurdu, sevenleri derin bir oh çekti.
7 Nisan 2026 tarihinde evinde rahatsızlanan Tatlıses, Tansiyon düşüklüğü ve ciddi enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Yapılan tetkiklerde enfeksiyonun kaynağının safra kesesi olduğu ortaya çıkmıştı. 11 Nisan tarihinde ise safra kesesi ameliyatı geçirdi.
Ameliyat sonrasında bir süre hareketsiz kalması sebebiyle kaslarında güç kaybı meydana gelmişti. Fizik tedavi süreci ile iyileşme sürecine girdi.