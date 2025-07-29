İbrahim Tatlıses'in eski eşi yangın bölgesinde! Duyarlı tavrı takdir topladı

Bursa’nın Harmancık ilçesinde günlerdir süren orman yangınına müdahaleler aralıksız sürerken, yangın bölgesinde gönüllüler de alevlerle mücadele ediyor.

AYŞEGÜL YILDIZ TAKDİR TOPLADI

Yangın bölgesinde ormanlık alanda zaman zaman çıkan alevlere müdahale eden isimlerden biri de İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız oldu. İHA muhabirinin kadrajına yansıyan Yıldız, alevlere su dökerek müdahale etti.

AYŞEGÜL YILDIZ BURSA YANGININDA CANLA BAŞLA DESTEK OLDU

Bursa’nın Harmancık ilçesinde başlayan yangın 3. gününde de devam ediyor. Ekipler bölgede cansiperane çalışırken, gönüllü vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Bölgede dikkat çeken isimlerden biri de ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız oldu

Yangın alanında görev yapan İHA muhabirlerinin kadrajına giren Yıldız’ın sahadaki bu duyarlı tavrı bölgede çalışan ekipler tarafından da teşekkürle karşılandı.