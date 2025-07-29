Şafak Güçlü hayatını kaybetti! Çılgın Dershane serisi oyuncuları üzüntüye boğuldu

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden senarist ve yazar olan Şafak Güçlü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ŞAFAK GÜÇLÜ HAYATINI KAYBETTİ

Senarist ve yazar Şafak Güçlü, vefat etti. Acı haberi Film-San Vakfı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Film-San Vakfı, paylaşımında; "Senarist ve yazar Şafak Güçlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." dedi.

ŞAFAK GÜÇLÜ KİMDİR?

1978 İstanbul doğumlu olan Şafak Güçlü aslen İzmirlidir. 2004 yılında Türkiye’nin ilk Türk korku filmi olan ve tamamı kendi kültüründen beslenen Büyü filmini yazan Şafak Güçlü 2005 yılında Türkiye’nin ilk gençlik komedi serisi olan Çılgın Dersane serilerini yazmaya başladı.