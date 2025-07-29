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 | Dilek Ulusan

Şafak Güçlü hayatını kaybetti! Çılgın Dershane serisi oyuncuları üzüntüye boğuldu

Senarist ve yazar Şafak Güçlü 46 yaşında hayatını kaybetti. Çılgın Dershane serisinin senaristliğini yapan Şafak Güçlü'nün vefat haberi sevenlerini büyük üzüntüye soktu.

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Şafak Güçlü hayatını kaybetti! Çılgın Dershane serisi oyuncuları üzüntüye boğuldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 09:04

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve yazar olan Şafak Güçlü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ŞAFAK GÜÇLÜ HAYATINI KAYBETTİ

Senarist ve yazar Şafak Güçlü, etti. Acı haberi Film-San Vakfı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Şafak Güçlü hayatını kaybetti! Çılgın Dershane serisi oyuncuları üzüntüye boğuldu

Film-San Vakfı, paylaşımında; "Senarist ve yazar Şafak Güçlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Şafak Güçlü hayatını kaybetti! Çılgın Dershane serisi oyuncuları üzüntüye boğuldu

ŞAFAK GÜÇLÜ KİMDİR?

1978 İstanbul doğumlu olan Şafak Güçlü aslen İzmirlidir. 2004 yılında Türkiye’nin ilk Türk korku filmi olan ve tamamı kendi kültüründen beslenen Büyü filmini yazan Şafak Güçlü 2005 yılında Türkiye’nin ilk gençlik komedi serisi olan Çılgın Dersane serilerini yazmaya başladı.

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ETİKETLER
#vefat
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#Yazar
#Çılgın Dersane
#Magazin
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