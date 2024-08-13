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İbrahim Tatlıses'in restine karşılık verdi! Dilan Çıtak'tan soyadı hamlesi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 14:36 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 14:58
İbrahim Tatlıses&#039;in restine karşılık verdi! Dilan Çıtak&#039;tan soyadı hamlesi

Uzun süredir aralarında anlaşmazlıklar yaşanan Silan Çıtak ve İbrahim Tatlıses arasında gerginlikler son bulmuyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çıtak, babası Tatlıses'in soyadını değiştireceğini söyledi.

Şarkıcı Dilan Çıtak ve ünlü türkücü İbrahim Tatlıses arasındaki kriz giderek tırmanıyor. 

Daha önce  babası İbrahim Tatlıses kastederek psikolojik şiddet ve mobbing gördüğünü açıklayarak gündeme oturan Çıtak, yeni paylaşımıyla gerilimi artıracak. 

İbrahim Tatlıses'in restine karşılık verdi! Dilan Çıtak'tan soyadı hamlesi - 1. Resim

Tatlıses'in bir anda ortaya çıkarak 'Dilan benim kızım' dediğini iddia eden Çıtak, "Çıktı bir anda ‘Dilan benim kızım’ dedi.

O saatten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu.

İbrahim Tatlıses'in restine karşılık verdi! Dilan Çıtak'tan soyadı hamlesi - 2. Resim

Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok" şeklinde açıklamalar yapmıştı.

Çıtak'ın sözleri üzerine Tatlıses de ise “Benim soyadımı kullanmasın" demişti.

Dilan Çıtak'tan soyadı hamlesi geldi.

İbrahim Tatlıses'in restine karşılık verdi! Dilan Çıtak'tan soyadı hamlesi - 3. Resim

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü isim, "Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız merak etmeyin. Zaten istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika.

İbrahim Tatlıses'in restine karşılık verdi! Dilan Çıtak'tan soyadı hamlesi - 4. Resim

Üzerimden büyük bir yük kalktı inanın oh diyorum, şükür diyorum" dedi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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