İbrahim Tatlıses'in restine karşılık verdi! Dilan Çıtak'tan soyadı hamlesi

13 Ağustos 2024 14:36 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 14:58

Şarkıcı Dilan Çıtak ve ünlü türkücü İbrahim Tatlıses arasındaki kriz giderek tırmanıyor.

Daha önce babası İbrahim Tatlıses kastederek psikolojik şiddet ve mobbing gördüğünü açıklayarak gündeme oturan Çıtak, yeni paylaşımıyla gerilimi artıracak.

Tatlıses'in bir anda ortaya çıkarak 'Dilan benim kızım' dediğini iddia eden Çıtak, "Çıktı bir anda ‘Dilan benim kızım’ dedi.

O saatten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu.

Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok" şeklinde açıklamalar yapmıştı.

Çıtak'ın sözleri üzerine Tatlıses de ise “Benim soyadımı kullanmasın" demişti.

Dilan Çıtak'tan soyadı hamlesi geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü isim, "Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız merak etmeyin. Zaten istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika.

Üzerimden büyük bir yük kalktı inanın oh diyorum, şükür diyorum" dedi.