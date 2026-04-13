İbrahim Tatlıses'ten son sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama! Kanser tedavisi gören Cansever'i de unutmadı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, apar topar hastaneye kaldırıldı. Cumartesi günü enfeksiyon nedeniyle safra kesesinden ameliyat olan İbrahim Tatlıses son sağlık durumuyla açıklama yaptı. İbrahim Tatlıses kanser tedavisi gören şarkıcı Cansever'i de unutmadı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatlıses, “Kıymetli dostlarım, sevenlerim... Bildiğiniz gibi bir süredir hastanedeyim. Dün sabah ameliyat oldum ve Allah’a şükür başarıyla geçti. Doktorlarıma ve hastane ekibine emekleri için teşekkür ederim" dedi.
Meslektaşı Cansever'i de unutmayan Tatlıses, "Bu nedenle 13 Nisan Pazartesi akşamı Restaurant’ta düzenlenecek Cansever için Moral ve Dayanışma Gecesi’ne katılamayacağım. Cansever kardeşim, seni çok seviyorum. Allah şifanı tez versin, moralin hep yüksek olsun. Orada olamasam da kalbim, dualarım ve sevgim sizinle. Saygı ve sevgilerimle.” dedi.
İbrahim Tatlıses, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu hakkında geçtiğimiz günlerde doktorundan açıklama gelirken Tatlıses'in hastanedeki son hali ortaya çıktı.
1 Ocak 1952 doğumlu İbrahim Tatlıses, veya doğum adıyla İbrahim Tatlı, Türk şarkıcı, yapımcı, oyuncu, yönetmen, televizyon programcısı ve iş insanıdır. Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. "İmparator" lakabı ile anılır
|Bilgi
|Değer
|Doğum Tarihi
|1 Ocak 1952
|Tam Adı
|İbrahim Tatlıses
|Doğum Adı
|İbrahim Tatlı
|Meslekler
|Şarkıcı, Yapımcı, Oyuncu, Yönetmen, Televizyon Programcısı, İş İnsanı
|Tanınırlık Alanları
|Türkiye, Yunanistan, Orta Doğu
|Lakap
|İmparator