Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

İbrahim Tatlıses'ten son sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama! Kanser tedavisi gören Cansever'i de unutmadı

Safra kesesindeki enfeksiyon nedeniyle cumartesi günü ameliyat olan İbrahim Tatlıses, ilk kez son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kanser tedavisi gören meslektaşı Cansever için düzenlenecek olan moral gecesine katılamayacağını belirtti.

İbrahim Tatlıses'ten son sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama! Kanser tedavisi gören Cansever'i de unutmadı
Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan , apar topar hastaneye kaldırıldı. Cumartesi günü enfeksiyon nedeniyle safra kesesinden olan İbrahim Tatlıses son sağlık durumuyla açıklama yaptı. İbrahim Tatlıses kanser tedavisi gören şarkıcı Cansever'i de unutmadı.

HABERİN ÖZETİ

İBRAHİM TATLISES'İN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatlıses, “Kıymetli dostlarım, sevenlerim... Bildiğiniz gibi bir süredir hastanedeyim. Dün sabah ameliyat oldum ve Allah’a şükür başarıyla geçti. Doktorlarıma ve hastane ekibine emekleri için teşekkür ederim" dedi.

Meslektaşı Cansever'i de unutmayan Tatlıses, "Bu nedenle 13 Nisan Pazartesi akşamı Restaurant’ta düzenlenecek Cansever için Moral ve Dayanışma Gecesi’ne katılamayacağım. Cansever kardeşim, seni çok seviyorum. Allah şifanı tez versin, moralin hep yüksek olsun. Orada olamasam da kalbim, dualarım ve sevgim sizinle. Saygı ve sevgilerimle.” dedi.

İBRAHİM TATLISES'İN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

İbrahim Tatlıses, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan İbrahim Tatlıses'in hakkında geçtiğimiz günlerde doktorundan açıklama gelirken Tatlıses'in hastanedeki son hali ortaya çıktı.

İBRAHİM TATLISES KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1952 doğumlu İbrahim Tatlıses, veya doğum adıyla İbrahim Tatlı, Türk şarkıcı, yapımcı, oyuncu, yönetmen, televizyon programcısı ve iş insanıdır. Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. "İmparator" lakabı ile anılır

BilgiDeğer
Doğum Tarihi1 Ocak 1952
Tam Adıİbrahim Tatlıses
Doğum Adıİbrahim Tatlı
MesleklerŞarkıcı, Yapımcı, Oyuncu, Yönetmen, Televizyon Programcısı, İş İnsanı
Tanınırlık AlanlarıTürkiye, Yunanistan, Orta Doğu
Lakapİmparator
