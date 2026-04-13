Magazin dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan ünlü sunucu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, katıldığı bir programda şoke eden açıklamalarda bulundu. Özellikle paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü fenomen, bu kez “Büyü yapıldı” açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Katıldığı programda samimi açıklamaları ve çarpıcı itiraflarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Kadir Ezildi, eşi Gamze Türkmen ile yaşadıklarını anlattı. Bir dönem boşanma iddialarıyla gündeme gelen ünlü sunucu, yaşadığı zor süreci tek tek anlattı. Kendisine büyü yapıldığını itiraf eden Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen ile yaşadıkları ise herkesi şaşkına çevirdi.

HABERİN ÖZETİ Kadir Ezildi’den "Büyü yapıldı" açıklaması! Eşi Gamze Türkmen ile yaşadıkları Ünlü sunucu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, katıldığı bir programda kendisine ve eşi Gamze Türkmen'e büyü yapıldığını iddia etti. Kadir Ezildi, eşiyle bile ayrılması için birçok kişinin elinden geleni yaptığını ve bunu hissedebildiğini belirtti. Nişanlılık sürecinde bu durumu çok yaşadığını ve sonrasında sebebini bulduğunu ifade etti. Ezildi, eşi ve kendisinin resimlerinin olduğu, eşinin yüzünün yara bere içinde olduğu ve resminin yakıldığı bir büyü bulduğunu anlattı. Ayrılmalarının hedeflendiğini ve ayrıca ailesi için birçok kez hastalanması veya işinin yolunda gitmemesi için büyü yapıldığını söyledi. Bu büyülerin annesinin de rahatsızlanmasına neden olduğunu dile getirdi.

KADİR EZİLDİ’DEN "BÜYÜ YAPILDI" AÇIKLAMASI!

Başarılı sunucu ve sosyal medya fenomeni kişiliğiyle adından sık sık söz ettiren Kadir Ezildi, çarpıcı açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Özellikle sunuculuğunu yaptığı yarışma programları ve sosyal medyadaki aktif kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ezildi, bu kez samimi ve şaşırtan itiraflarıyla adından söz ettirdi.

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim gibi yarışma programlarıyla popülerliğini artıran Kadir Ezildi, Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye programına konuk oldu. Özel hayatına ve aile yaşantısına dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ezildi, bu kez “Büyü yapıldı” açıklamasıyla adından söz ettirdi.

5 Mayıs 2025 tarihinde nişanlısı Gamze Türkmen ile dünyaevine giren Kadir Ezildi, geçtiğimiz yaz görkemli bir düğün törenine imza atmıştı. Şimdilerde tüm hızıyla evliliğini sürdüren ünlü sunucu, bir dönem boşanma haberleriyle de gündemde yerini almıştı. Eşi ile birlikteliğini duyurduğu günden bu yana dikkatleri üzerine çekmeye devam Ezildi, kendisine büyü yapıldığını açıkladı.

Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Kadir Ezildi, “Büyü yapıldı” diyerek şu ifadelere yer verdi:

“Eşimle bile ayrılmam için ellerinden geleni yapan bir sürü kişi oldu. Bunu hissedebiliyorsunuz. Bir farklılık olduğunu negatif enerji olduğunu… Büyü dediğimiz şey dinimizde de var. Bu birçok kişinin de bildiği bir şey. Bir farklılık, değişiklik ve huzursuzluk oluyor.

Özellikle nişanlılık sürecinde çok yaşadım. Elimden geldiğince o negatifliği bu süreçte göstermemeye çalıştım. Sonrasında buldum sebebini… Allah’tan ümidimizi asla yitirmiyoruz ama bu konu o kadar derin bir şey ki ilmini bilen birine baktırmak lazım. Çünkü çözemediğinde gerçekten çok kötü yollara da gidebiliyor.”

KADİR EZİLDİ EŞİ GAMZE TÜRKMEN İLE YAŞADIKLARINI AÇIKLADI!

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Kadir Ezildi, "Büyü yapıldı" diyerek şu ifadelere yer verdi:

“İki tane kaşık sırt sırta… İçinde eşim ve benim resmim… Eşimin yüzü bir anda dökmeye başladı. Yara yara olmaya başladı. Yüzünün resmini yakmışlar… Her zaman söylüyorum Allah başlarına çevirsin inşallah. Ayrılmamız için yapmışlar. En kötüsü benim ve ailem için birçok kez hastalanalım, işimiz yolunda gitmesin diye büyü yaptılar. Benim annem bu sebepten dolayı birçok kez rahatsızlandı.”